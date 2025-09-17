Carlos Abellán, presidente de los ferroviarios europeos

El compostelano Carlos Abellán Ruiz, presidente de la Asociación Compostelana de Amigos do Ferrocarril y de la sección española de la Asociación Europea de Ferroviarios (AEC), se convirtió este martes en el nuevo responsable del colectivo a nivel continental, tras imponerse al italiano Giuseppe Cirillo en Burdeos. Su reto será potenciar las conexiones ferroviarias entre Galicia y Portugal.

Presidente de la sección española de la entidad europea desde octubre de 2021, Abellán convertirá ahora al mítico verderón de Santiago en «la sede física», ya que aclara que «la institucional está en Bruselas, al tratarse de una asociación europea».

Interior del ‘verderón’ en Santiago / El Correo Gallego

El pasado lunes, Carlos Abellán aseguraba a EL CORREO GALLEGO que, de lograr la presidencia europea, «sería un honor para Santiago, y también para mí porque llevo cincuenta años relacionado con el ferrocarril, presidiendo asociaciones, organizando congresos internacionales, y es un ámbito que conozco bien». Hijo y nieto de ferroviarios, entre los numerosos puestos que ha desempeñado a lo largo de su carrera, ha sido también el de director del Museo del Ferrocarril de Madrid.