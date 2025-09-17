El clamor social y político por la AP-9 no llega a Madrid: el Gobierno recurre el dictamen sobre la ilegalidad de la concesión

La AP-9 va «hacia la gratuidad» aseguraba el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en la víspera del fin del plazo para que el Ministerio de Transportes decidiese si asumía el dictamen de la Comisión Europea que declarara ilegal la extensión de la concesión decretada por el Ejecutivo de José María Aznar o apelaba, dilatando todavía más este proceso. El departamento de Óscar Puente respondía a las declaraciones de Blanco exponiendo que aquella era «su opinión». Una respuesta que hacía prever la decisión que finalmente ha tomado Transportes en el día de hoy: recurrirán el dictamen de la Comisión.

«Esta misma mañana y una vez consumido el plazo de dos meses desde el último Dictamen Motivado, se ha remitido una respuesta amplia a la Comisión Europea en la que España aporta las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España», explica el ministerio en un escueto comunicado remitido a los medios.

En el, el departamento de Óscar Puente defiende que esta situación «es responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular» y, por ello, le corresponde a la formación conservadora explicar los motivos por los que tomó en su momento la decisión de prorrogar la concesión de la vía de altas prestaciones. Una decisión que «este Gobierno no hubiera adoptado y que claramente es perjudicial para los derechos de los ciudadanos».

Asimismo defienden el sistema de bonificaciones impuesto por Transportes, incluido en el acuerdo de investidura sellado por PSOE y BNG, que ha permitido según defiende Transportes que entre 2018 y junio de este año los gallegos se hayan ahorrado «más de 375 millones de euros» al circular por la AP-9, bien por los efectos directos de estas bonificaciones o por la «limitación» de la subida del precio por levantar la barrera.

Este recurso no supone «el fin del procedimiento», apunta Transportes, que asegura que «se agotarán las posibles opciones de respuesta». Así las cosas, tras la apelación del Ejecutivo central la cuestión, que concita un importante clamor social y político en Galicia, se dilatará todavía más en el tiempo y, es probable, que tenga que ser finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien se posicione al respecto.

(Habrá ampliación)