Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta

Terminadas las vacaciones de verano y ya de vuelta al trabajo, aquellos amantes de las escapadas ya tienen la vista puesta en el próximo puente, el de diciembre. Tres días, desde el sábado 6, Día de la Constitución, hasta el lunes 8, festividad de la Inmaculada Concepción, que este año se convertirán en una gran oportunidad para viajar antes de Navidad, ya que ambos días son festivos nacionales en toda España.

Por ello y desde EL CORREO GALLEGO, os descubrimos las ofertas para volar, algunas por menos de 60 euros ida y vuelta, que una conocida aerolínea acaba de lanzar para viajar a varios destinos estatales desde Galicia durante esas fechas.

Hablamos de la compañía aérea Vueling, con la cual podremos viajar desde Santiago a Barcelona del 6 al 9 de diciembre por 59 euros ida y vuelta. En su página web también podemos encontrar destinos como Sevilla, a dónde se podrá volar también desde el aeropuerto compostelano del 7 al 9 de diciembre por 67 euros ida y vuelta. Un poco más caro serán los billetes para visitar la capital de España, puesto que viajar con Vueling del 6 al 9 de diciembre a Madrid saldrá por 85 euros ida y vuelta.

Un avión de Vueling se prepara para tomar tierra en la pista de Lavacolla / Antonio Hernández

La última de las ofertas atractivas será para aquellos que tengan algunos días libres que añadir a los festivos, puesto que del 4 al 9 de diciembre, la compañía low cost oferta vuelos de ida y vuelta a Mallorca por 61 euros.

Así que ya lo sabes, si ya estás pensando en tu próxima escapada, apresúrate antes de los billetes para estos destinos se agoten.