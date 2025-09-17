Las furgonetas que lleven mercancía a Portugal necesitarán tacógrafo

El próximo 1 de julio de 2026 entrará en vigor una normativa europea que implicará un importante giro de guión en el transporte internacional de mercancías con furgonetas y que tendrá una especial incidencia en las empresas gallegas del sector, dada la cercanía y la relación económica de la comunidad con Portugal.

Este nuevo marco regulatorio pretende igualar las obligaciones de las furgonetas de entre 2,5 y 3,5 toneladas que realizan rutas transfronterizas para el reparto de mercancías con las de los camiones y vehículos pesados del transporte.

Así, el próximo verano estas furgonetas deberán disponer de un tacógrafo inteligente de segunda generación, con el objetivo de que los conductores respeten los tiempos de conducción continuada y los descansos —del mismo modo que ocurre ya con los chóferes de camiones—, entre otras medidas. «Se trata de una expansión del marco regulatorio operacional que antes libraba al sector ligero de muchas de estas exigencias», apunta Myriam Otero, secretaria general de Apetamcor.

Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes, en Galicia hay hasta 7.791 vehículos ligeros autorizados para el transporte de mercancías por carretera. Si bien, no todos se verán afectados ya que dentro de este número se incluyen también furgonetas de menos de 2,5 toneladas, aunque las menos, y no la totalidad de ellas realizan transporte transfronterizo. Por ello, tal y como apunta Otero, es complicado cifrar el número de vehículos que se verán concernidos por esta modificación regulatoria.

Riesgos y beneficios

En opinión de la responsable de la patronal del transporte por carreteras en Galicia, este cambio normativo tiene implicaciones positivas como las mejoras en la seguridad vial, el fomento de una competencia más equitativa con el transporte pesado y la armonización de la normativa europea. «Para quienes operan con Portugal, la nueva norma evitará distorsiones relativas al cumplimiento normativo entre ambos lados» apunta Otero. Sin embargo, la adaptación de las empresas de transporte ligero al nuevo marco regulatorio supone también una serie de costes y riesgos, desde la adquisición e instalación de los tacógrafos —cuyo precio oscila en España entre los 1.000 y los 2.500 euros— al aumento de los tiempos muertos por los descansos obligatorios de los conductores, pasando por una mayor carga administrativa con más controles y más burocracia.

Por todo ello, Otero considera necesario que la Administración colabore, sobre todo, con los autónomos y pequeñas empresas —quienes van a contar con más complicaciones para adecuarse a la nueva norma— en el cambio. En primer lugar con campañas de información y formación para poner en conocimiento del sector las novedades y con la facilitación de ayudas para la adaptación de flotas y la instalación de los tacógrafos.

En este sentido, la secretaria general de Apetamcor cree que se deben supervisar los talleres certificados en Galicia «para asegurar que hay suficiente capacidad para instalar los dispositivos sin retrasos excesivos ya que, en caso de no contar con la infraestructura necesaria, puede formarse un cuello de botella». Finalmente, Otero ve inexcusable la realización de un estudio de impacto económico local para conocer «cuál será el coste para las empresas de este cambio normativo, así como las posibles repercusiones en los precios del transportes —que podrían finalmente trasladarse al ciudadano a través del coste de los productos—.

Particularidades de Galicia

Más allá del incremento que ha registrado el comercio digital en los últimos años que ha disparado el número de furgonetas de mercancía que a diario se ve por las carreteras gallegas. Sobre la modificación del marco regulatorio es importante tener en cuenta las particularidades del sector en Galicia. La cercanía con Portugal hace que muchas empresas crucen ya a diario la frontera y conviven con rutas transfronterizas, por lo que la comunidad será una de las autonomías más afectadas por la normativa europea.

La distribución de la población en Galicia hace que los tiempos de descansos y pausas puedan implicar que algunas rutas hacia zonas rurales «pierdan eficiencia» comparadas con rutas interurbanas.

Finalmente, Myriam Otero advierte que en el sector del transporte gallego «probablemente hay bastante gente sin experiencia previa en estas reglas», lo que hace especialmente necesaria la formación e información en los próximos meses de cara a adaptarse a la modificación de la regulación.