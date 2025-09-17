El Gobierno se contradice sobre el futuro de la AP-9 y crece el clamor por el fin de los peajes

Hoy miércoles se cumplen los dos meses otorgados por la Comisión Europea para que España acate el último dictamen motivado que certifica la ilegalidad cometida en el año 2000 por el Gobierno central entonces liderado por José María Aznar (PP) al ampliar hasta 2048 la concesión de la AP-9, violando la normativa comunitaria de los principios de igualdad de trato y transparencia en materia de contratación pública, que ha supuesto que los usuarios de la autopista sigan pagando peajes cuando hace ya más de dos años que las barreras y las cabinas deberían haber desaparecido para siempre y no seguir activas hasta 2048.

Aunque es hoy cuando vence el plazo para que el actual Gobierno central, ahora liderado por el PSOE, decida si enmienda aquella irregularidad cometida hace un cuarto de siglo o alarga el conflicto con alegaciones o dejando que el asunto termine siendo dirimido por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), desde el Ministerio de Transportes optaban ayer por esconder el paso que darán, contradiciéndose incluso con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que en declaraciones a los medios tras un acto en Vigo aseguraba que la AP-9 «va en la vía de la gratuidad», manifestaciones que no comparten desde el ministerio de Transportes.

«Es una opinión personal del delegado que no se tiene que corresponder con la del Ministerio, nada más. Cuando tengamos la contestación ya se dirá», aseguran desde el departamento que lidera el ministro Óscar Puente, que cuando estalló hace dos meses la noticia de la certificación de la ilegalidad de la prórroga de la AP-9 recordaban que eso no suponía «el final del procedimiento, por lo que agotaremos las opciones de respuesta además de la posibilidad, llegado el caso, de interponer los correspondientes recursos», dejando entrever su predisposición a alargar en el tiempo el escenario actual lo máximo posible.

Queda por ver si, ahora, la postura en Madrid ha cambiado o decide que la concesión de la AP-9 acabe siendo juzgada por el TJUE, todo ello mientras crece sin freno el clamor por aprovechar el escenario abierto por la Comisión Europea para caminar hacia la gratuidad de la autopista se haga efectivo cuanto antes.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, incidió ayer en la necesidad aprovechar el contexto actual para liberar la autopista «porque es el momento estratégico, oportuno y perfectamente factible», apostando por el rescate de la infraestructura y criticando las «pocas intenciones de hacerlo» por parte del Gobierno central. «Queremos la AP-9 liberada de peajes y cuanto antes», añadió el mandatario autonómico.

Recientemente, el Consello da Xunta daba cuenta de un informe que concluía que acabar con la concesión sería «más ventajoso» para las arcas del Estado que mantener el contrato hasta 2048, estimando el rescate de la AP-9 en 2.356 millones. Hay que tener en cuenta que, desde hace años, el Gobierno central bonifica a Audasa con una cantidad que no deja de crecer cada ejercicio para reducir los peajes de los usuarios habituales de la vía.

Los tres principales partidos gallegos coinciden en reivindicar la gratuidad de la autopista. El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, invita al PSOE a «cumplir su promesa», además de pedir la transferencia a la Xunta. Mientras, desde el BNG, Olalla Rodil insta al Gobierno a aprovechar el dictamen de Bruselas para «declarar nulo el contrato», evitando indemnizar a la concesionaria. En el PSdeG, tal y como hizo su líder, José Ramón Gómez Besteiro, el lunes, pide también la «gratuidad valorando la opción más ventajosa», defendiendo en todo caso la política de bonificaciones aplicada por el Ejecutivo central.

Una manifestación que es, también un clamor a nivel social y desde el punto de vista de los concellos a través de los que discurre la autopista. Así las cosas, el pasado mes de marzo, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) puso en marcha una mesa de trabajo el pasado mes de abril con el fin de avanzar hacia el fin de los peajes en esta vía de altas prestaciones. Un frente municipalista al que, entre otros, se sumó la capital de la comunidad.

Desde Vigo, Abel Caballero apuntaba ayer que «la AP-9 tiene que ser completamente gratuita tras el disparate de Aznar que nos hace pagar con una concesión que puede acabar siendo ilegal»,. El regidor de la ciudad olívica quiere levantar barreras desde Tui a Ferrol pero, en su opinión, llegado el momento se debería priorizar el tramo entre Vigo y Pontevedra «por afectar a más de medio millón de personas».