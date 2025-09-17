Un joven de 27 años muere atropellado por su propio tractor en O Saviñao

Un joven de 27 años de edad ha fallecido a última hora de la tarde de este martes, como consecuencia de las heridas sufridas después de tener un accidente con el tractor que conducía en una carretera provincial del municipio lucense de O Saviñao.

Según la información facilitada por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo, la víctima tuvo una salida de vía y salió despedido del vehículo agrícola, que posteriormente lo atropelló.

Fue en torno a las 20.30 horas cuando un particular dio la voz de alarma al Centro Integrado de Atención Emerxencias Galicia, avisando de que había visto a un hombre tirado al pie de la carretera provincial LU-P-5804, en A Broza, en el municipio de O Saviñao, que necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Desde el CIAE se pasó de inmediato el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, que confirmó al 112 Galicia que la víctima ya había fallecido. Los agentes de la Benemérita barajaron, en un primer momento, que el suceso se debía a un atropello con posterior fuga del conductor del vehículo, una tesis que ya ha quedado descartada.