¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión

Galicia vive esta semana un adelanto del conocido 'veranillo' de San Miguel, con temperaturas que baten marcas habituales de septiembre, especialmente en el sur y en el interior. Este jueves y viernes las máximas superarán ampliamente los 30 grados en muchas localidades, llegando a los 37 °C en Ourense o a los 32 °C en Lugo.

Este jueves se mantendrá la influencia anticiclónica, con un tiempo seco y soleado, cielos despejados o con algunas nubes altas, así como nieblas costeras en el litoral norte y nieblas en el interior de Lugo. El viento soplaría flojo de dirección variable.

La de este jueves será otra jornada seca y soleada en Santiago: los termómetros llegarán a los 30 grados / Antonio Hernández

Viernes: se mantiene el anticiclón

Para el viernes, Galicia seguirá bajo la protección de las altas presiones, pero ya con entrada de aire frío en altura. El cielo alternará nubes y claros y podrán registrarse chubascos, localmente tormentosos, en la mitad este. Las mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas comenzarán a bajar, aunque seguirán siendo elevadas: Ourense alcanzará los 35 °C, Pontevedra los 31 °C y Santiago se situará en los 27 ºC.

Sábado: cambio radical

La llegada de un frente frío marcará un giro en el tiempo. El sábado los cielos amanecerán nubosos con precipitaciones que comenzarán por el litoral de A Coruña y se extenderán al resto del territorio. Por la tarde, las lluvias irán remitiendo y se abrirán claros, pero las temperaturas notarán una caída significativa, con descensos de entre 8 y 10 grados en la mayor parte del interior.

Así, ciudades como Ourense pasarán de 35 °C el viernes a apenas 23 °C el sábado, mientras que en Santiago la máxima bajará hasta los 21 °C. El viento, moderado del sudoeste al inicio de la jornada, girará al noroeste tras el paso del frente.

Domingo más fresco y con chubascos

La jornada dominical mantendrá el ambiente fresco, con chubascos más probables en el norte y durante la mañana. Las temperaturas seguirán en valores bajos para la época, con una máxima de 21 °C en A Coruña, 24 °C en Pontevedra y solo 19 °C en Lugo.

De cara a la próxima semana, la previsión de Meteogalicia apunta a que la atmósfera tenderá a estabilizarse, reduciendo la probabilidad de lluvia y permitiendo una recuperación gradual de las temperaturas, aunque el lunes aún se prevé una jornada más fría de lo habitual para septiembre.