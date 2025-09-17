La ONU lo llama “genocidio”: ¿Cómo definen en Galicia partidos e instituciones lo que ocurre en Gaza?

La ausencia de consenso en Galicia sobre el uso de la palabra “genocidio” refleja una tensión que se repite a nivel estatal. Mientras la ONU eleva el tono de sus acusaciones contra Israel, Galicia sigue atrapada entre la presión ciudadana y las reticencias institucionales.

La conclusión del informe de la comisión independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados no fue una sorpresa, pero sí una sacudida. En dicho documento se describen como "crímenes contra la humanidad" las muertes indiscriminadas, la destrucción de hospitales y escuelas o el bloqueo de la ayuda humanitaria. La palabra “genocidio” pasa así de ser un término esgrimido en las calles a convertirse en una acusación formal con el sello de las Naciones Unidas.

Sara Fernández

La respuesta gallega

En Galicia, hasta el momento, la reacción institucional ha sido desigual. El grupo parlamentario del Bloque Nacionalista Galego presentaba hace unos días una propuesta de declaración institucional de “contundente e rotunda condena” del genocidio perpetrado por Israel en Gaza y de solidaridad con las personas que protestaban contra la Vuelta a España.

El Partido Popular, mayoritario en la Cámara y que fue muy crítico con las protestas en la competición ciclista, rechazó apoyarla. Se rompía así el consenso que había regido en el pasado: una declaración aprobada en 2013, dos en 2014, otra en 2016 y una más en 2017 compartían la misma línea política de apoyo de Galicia a Palestina. En 2014 llegaron a provocar reacciones iradas de Israel, que señaló al Parlamento gallego como “enemigo” por su posicionamiento.

Desde la Xunta el presidente Alfonso Rueda calificó lo que sucede en la Franja de “salvaxada”, evitando hablar expresamente de “genocidio”. Tampoco se han pronunciado en esa línea ninguno de los conselleiros o el vicepresidente Diego Calvo. El director xeral de Relacións Exteriores, Jesús Gamallo, recibió este pasado mes de mayo al encargado de negocios de la embajada israelí Dan Poraz en las instalaciones del Gobierno gallego quien también mantuvo una audiencia con la vicepresidenta del Parlamento Elena Candia. Según la Xunta, el objetivo del encuentro fue analizar “la actualidad política, económica y comercial entre Galicia e Israel”.

El tercer partido con representación en la cámara gallega, el PSdeG ha hecho suya la postura del Gobierno central. El PSdeG, que sí apoyó la declaración institucional en el Parlamento, ha ido por delante de la ONU en su condena. Su secretario general José Ramón Gómez Besteiro llamó en junio a “falar claro” sobre el “xenocidio de Gaza”.

Movilizaciones vs. respuesta institucional

La división institucional contrasta con la contundencia de algunos sectores sociales que llevan meses movilizándose en ciudades gallegas como Santiago, Vigo o A Coruña, reclamando una respuesta más clara de las autoridades. La declaración de la ONU viene a apoyar esa demanda y a demostrar que la ciudadanía va muy por delante de los gobiernos en la defensa del pueblo palestino.