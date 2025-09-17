El TSXG admite el recurso contra la Medalla de Oro otorgada a la princesa Leonor
La asociación que presentó la denuncia considera que «no concurren» en la figura de la princesa «las circunstancias legalmente establecidas»
R. S. C.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación Esculca contra la Medalla de Oro de Galicia concedida por la Xunta a la princesa Leonor. Esculca, que se define como un observatorio para la defensa de derechos y libertades públicas, anunció el pasado mes de julio su intención de tramitar esta iniciativa judicial contra la concesión de esta distinción, el máximo reconocimiento que puede entregar el Ejecutivo autonómico.
Según denunció en aquel entonces la secretaria de Esculca, Raquel Crespo, en la organización consideran que «no concurren» en la figura de la princesa «las circunstancias legalmente establecidas» para otorgar esta medalla, puesto que el Gobierno gallego no hizo «mención expresa» de por qué méritos se le concedía.
Las medallas de Galicia son entregadas a aquellas personalidades, colectivos o instituciones por sus méritos al servicio de la comunidad en cualquier ámbito de la vida social, cultural o económica.
En este caso, su concesión a la princesa Leonor despertó cierta polémica después de que el BNG reprobase este reconocimiento y convocase actos de protesta contra el mismo.
