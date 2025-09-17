Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El TSXG admite el recurso contra la Medalla de Oro otorgada a la princesa Leonor

La asociación que presentó la denuncia considera que «no concurren» en la figura de la princesa «las circunstancias legalmente establecidas»

La princesa Leonor, con Elma Saiz y Alfonso Rueda, el día de entrega de la Medalla

La princesa Leonor, con Elma Saiz y Alfonso Rueda, el día de entrega de la Medalla / Xoán Álvarez

R. S. C.

Santiago

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación Esculca contra la Medalla de Oro de Galicia concedida por la Xunta a la princesa Leonor. Esculca, que se define como un observatorio para la defensa de derechos y libertades públicas, anunció el pasado mes de julio su intención de tramitar esta iniciativa judicial contra la concesión de esta distinción, el máximo reconocimiento que puede entregar el Ejecutivo autonómico.

La princesa de Asturias, Leonor, tras recibir la Medalla de Oro de Galicia.. | LAVANDEIRA /EFE

La princesa de Asturias, Leonor, tras recibir la Medalla de Oro de Galicia / LAVANDEIRA /EFE

Según denunció en aquel entonces la secretaria de Esculca, Raquel Crespo, en la organización consideran que «no concurren» en la figura de la princesa «las circunstancias legalmente establecidas» para otorgar esta medalla, puesto que el Gobierno gallego no hizo «mención expresa» de por qué méritos se le concedía.

Las medallas de Galicia son entregadas a aquellas personalidades, colectivos o instituciones por sus méritos al servicio de la comunidad en cualquier ámbito de la vida social, cultural o económica.

En este caso, su concesión a la princesa Leonor despertó cierta polémica después de que el BNG reprobase este reconocimiento y convocase actos de protesta contra el mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
  2. El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
  3. Galicia encadena días de lluvia: frente tras frente antes de que regrese el tiempo soleado
  4. El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
  5. El Gobierno estudia un tren de cercanías en el Eje Atlántico para conectar Santiago
  6. Un bufete gallego capitanea la demanda de los hoteles españoles contra Booking
  7. Juan Manuel Rodríguez, criador de ovejas en Cee: 'Nadie quiere la lana ni gratis
  8. ¿Está en A Coruña el peor restaurante de España? Cenando con Pablo y Champi Muros lo visitan y este ha sido su veredicto

El TSXG admite el recurso contra la Medalla de Oro otorgada a la princesa Leonor

El TSXG admite el recurso contra la Medalla de Oro otorgada a la princesa Leonor

Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande

Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande

¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión

¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión

El Gobierno deja que Bruselas y la justicia sean quienes diriman el futuro de la AP-9

El Gobierno deja que Bruselas y la justicia sean quienes diriman el futuro de la AP-9

Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia

Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia

La ONU lo llama “genocidio”: ¿Cómo definen en Galicia partidos e instituciones lo que ocurre en Gaza?

La ONU lo llama “genocidio”: ¿Cómo definen en Galicia partidos e instituciones lo que ocurre en Gaza?

Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”

Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”

Galicia pone fin a un verano «extremadamente seco»: llovió la mitad de lo que es habitual

Galicia pone fin a un verano «extremadamente seco»: llovió la mitad de lo que es habitual
Tracking Pixel Contents