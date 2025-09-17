Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande

La compañía gallega de distribucion alimentaria Vegalsa-Eroski inauguró este jueves en Santiago un nuevo Cash Record, el más grande de la empresa hasta el momento. Situado en el Parque Empresarial de A Sionlla, cuenta con una sala de ventas que supera los 3.100 metros cuadrados. En el acto de apertura estuvo presente el director general de Comercio e Consumo de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén Castro, junto al director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, y eldirector de negocio Cash Record de la compañía, Francisco Crespo, quien destacó «la apuesta por el mejor producto local».

El establecimiento ofrece un horario ininterrumpido de lunes a sábado, de 7.00 a 21.00 horas. Está atendido por un equipo compuesto por 53 profesionales, integrado tanto por personal procedente del centro anterior como por nuevas incorporaciones. «Es un hito en la evolución de nuestra marca», señaló Crespo, que fue el segundo en tomar la palabra, después de que Don Román, párroco de Enfesta, bendijese el comercio.

Un empleado posa junto a un pez espada / Antonio Hernández

«Hoy es un día especial. Este nuevo modelo de tienda es un firme compromiso de Vegalsa-Eroski con la seña Cash Record», apuntó Ferreño. En el proyecto, explicó, participaron más de 400 personas de 41 gremios diferentes: «El esfuerzo ha sido enorme».

Por su parte, Alén Castro señaló que «si algo sabemos desde Comercio es la importancia de la innovación, la modernización y el producto quilómetro cero». «Hay que ser capaz de mejorar la competitividad y eso es lo que está haciendo Vegalsa-Eroski», concluyó, a la vez que felicitó al equipo técnico responsable.

El nuevo centro

Este nuevo centro de autoservicio de compra al por mayor, que concretamente se encuentra en la calle Castela e León, 41-43, está situado a escasos metros del hipermercado Eroski A Sionlla. Entre ambos locales, Vegalsa-Eroski emplea ya en este polígono a más de 160 profesionales y engloba una superficie comercial de 6.725 metros cuadrados.

Uno de los pasillos del local del Cash Record en Santiago / Antonio Hernández

Para esta apertura, la compañía destinó aproximadamente tres millones de euros. Buena parte de la inversión se centró en la habilitación del local, así como en equipamiento, maquinaria e instalaciones. Así los clientes cuentan con una variedad de más de 10.000 referencias en alimentación o droguería, adaptados a las necesidades del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías).

Se trata del segundo local de Cash Record que se inaugura adaptado a la nueva imagen de la marca que, en palabras de la empresa, destaca «la calidez del naranja y la sofistificación del verde profundo». El primero de ellos se abrió el pasado mes de abril en San Cibrao das Viñas, en la provincia de Ourense. Ferreño aprovechó, además, la ocasión para anunciar que la próxima apertura será en la localidad coruñesa de Cee y tendrá lugar «muy pronto, antes de finalizar el ejercicio».