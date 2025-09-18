Los chiringuitos podrán abrir en Galicia desde Semana Santa hasta finales de octubre

La Xunta prepara un cambio de normativa para que los chiringuitos de la comunidad puedan estar operativos desde la Semana Santa hasta el 31 de octubre. Así lo comunicó esta mañana el Ejecutivo autonómico a representantes de los gobiernos locales de los 86 municipios costeros gallegos en el I Cumio dos concellos do litoral de Galicia.

Hasta este momento, estos establecimientos de temporada tenían la posibilidad de abrir durante las Pascuas, pero al término de las festividades debían bajar la verja hasta el inicio de la temporada de verano, es decir, hasta el 1 de junio. El objetivo de la Xunta con esta modificación del marco normativo es «posibilitar una explotación racional del litoral que promueva también una mayor rentabilidad de este tipo de establecimientos», apuntan fuentes de la Consellería de Medio Ambiente.

Desde que el pasado 1 de julio, el Ejecutivo autonómico asumió las competencias de ordenación y gestión del litoral ya ha puesto en marcha diferentes medidas para estructurar el modelo de restauración en las playas de la comunidad. Así, el departamento que dirige Ánxeles Vázquez puso en marcha a principios de este mes un concurso de ideas para seleccionar la mejor propuesta de chiringuito como prototipo replicable en los entornos del litoral gallego. Una decisión que, como explicó la Xunta entonces, nace a raíz de una necesidad cada vez más patente en la comunidad: los chiringuitos de playa, como elementos tradicionales de la oferta turística y recreativa, deben evolucionar hacia tipologías sostenibles que respondan tanto a demandas de los usuarios como a los principios de conservación natural.