Así es la fiesta gallega que protagoniza el nuevo proyecto de Inés Hernand: "Lo tiene todo"

La primera parada de la nueva serie de Inés Hernand, 'Pueblejeros', con la que la influencer recorrerá alguna de las fiestas más importantes de España, ha traído a la creadora de contenido a Galicia hace unas semanas. En concreto, a una de las principales citas del verano de Betanzos.

En el vlog de poco más de 30 minutos compartido por Hernand en su canal de YouTube, la influencer enseña cómo ha vivido Os Caneiros. Y sí, ha llovido mucho vino. "Aquí tienes todo lo que necesitas para divertirte", zanja Hernand.

Os Caneiros: en barca y mucho vino

Con más de 130 años de antigüedad, la primera jira de Os Caneiros, que tuvo lugar el pasado 18 de agosto, puede decirse que es la fiesta por antonomasia de Betanzos, con perdón al lanzamiento del Globo de San Roque.

"El objetivo principal es beber y tirarnos vino por encima", resumía Silvia, una de las jóvenes que acompañaron a Hernand durante toda la jornada.

Embarcaciones rumbo a Os Caneiros para disfrutar de la romería / Carlos Pardellas

A pie o en barca. Son las dos alternativas para llegar al campo en el que se celebran Os Caneiros. Para aquel que nunca ha escuchado hablar de la celebración, la fiesta consta de un banquete fluvial por el río Mandeo, por el que navegan decenas de barcas engalanadas para la ocasión.

En una de ellas se subió Inés Hernand que, además de degustar productos típicos de la gastronomía gallega como la empanada, pudo llegar a pilotar.

Una vez en el campo de la fiesta, el vino y las camisetas rajadas se convierten en los grandes protagonistas. Y así fue también para Inés, que no se libró ni de la camiseta hecha jirones ni de la guerra de vino, en la que también participó armada con su propia pistola llena de la bebida alcohólica.

El vídeo termina con la caminata de vuelta o "el camino de la vergüenza", como lo define Inés, de unos aproximadamente 3,5 kilómetros. "Aquí ha habido DJ's hasta las nueve de la noche, que yo creo que ya está bien (...) Tampoco había necesidad de ir en este nivel de degradación, pero se ha practicado así", bromeó durante el paseo de vuelta.

Tras ducharse, la influencer finalizaba la jornada bailando con la orquesta Nueva York "¡Nos lo hemos pasado genial!", zanjó Hernand.