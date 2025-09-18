Impactantes imágenes de un atraco en una gasolinera de Coirós: se busca a uno de los dos asaltantes

La Guardia Civil de A Coruña ha detenido a un vecino de Betanzos de 51 años, como presunto autor de un robo con intimidación perpetrado el pasado 1 de septiembre en una estación de servicio en el municipio de Coirós. El asaltante, que actuó con un cómplice, utilizó un arma blanca para intimidar a la empleada y sustraer la recaudación del establecimiento.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde, cuando dos individuos encapuchados llegaron a la gasolinera en un vehículo. Para evitar ser identificados, los autores utilizaron unas placas de matrícula robadas, sustraídas previamente en A Coruña de un coche de la misma marca y modelo.

Mientras uno de los asaltantes esperaba al volante, el otro se dirigió al interior de la estación, donde, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, amenazó a la dependienta y la obligó a abrir la caja registradora, huyendo posteriormente con el dinero.

La buena actuación del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña permitió identificar el vehículo utilizado en el atraco, siendo localizado el 10 de septiembre en El Burgo, Culleredo, lo que condujo a la detención del autor material del robo.

Durante la detención, la Guardia Civil logró recuperar 300 euros del dinero sustraído y el cuchillo utilizado para intimidar a la víctima, interviniendo también el vehículo como prueba. El detenido ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en el Centro Penitenciario de Teixeiro.