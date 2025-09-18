Cuenta atrás para el último gran festival del verano en Galicia
La séptima edición del evento tendrá lugar del 19 al 20 de septiembre en el Xardín do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo
Qué sería del verano en Galicia sin sus festivales. A pocos días de dar por terminada la temporada estival, este viernes tendrá lugar el último gran festival del verano.
La música tomará durante dos jornadas seguidas el Xardín do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo con la celebración de la séptima edición del Caudal Fest, una de las citas musicales más consolidadas de la comunidad gallega.
Horarios del Caudal Fest 2025
La séptima edición del Caudal Fest arrancará este viernes 19 de septiembre a partir de las 17.30 horas. A continuación puedes consultar todos los horarios y artistas.
Horarios viernes, 19 de septiembre
- Lisdexia, de 17.30 a 18.10 horas en el Escenario Estrella Galicia
- Yarea, de 18.10 a 19.20 horas en el Escenario Cutty Sark
- Duncan Dhu, de 19.00 a 20.00 horas en el Escenario Estrella Galicia
- Vega, de 20.00 a 21.00 horas en el Escenario Cutty Sark
- Love of Lesbian, de 21.10 a 22.40 horas en el Escenario Estrella Galicia
- Carlos Ares, de 22.40 a 23.30 horas en el Escenario Cutty Sark
- Dani Fernández, de 23.30 a 00.45 horas en el Escenario Estrella Galicia
- Dollar Selmouni, de 00.45 a 01.35 horas en el Escenario Cutty Sark
- Niña Polaca, de 01.35 a 02.35 horas en el Escenario Estrella Galicia
- Kike Varela, de 02.35 a 03.35 horas en el Escenario Cutty Sark
Horarios sábado, 20 de septiembre
- Aloe Perra, de 17.50 a 18.20 horas en el Escenario Estrella Galicia
- Chicle, de 18.20 a 19.00 horas en el Escenario Cutty Sark
- Marlon, de 19.00 a 19.50 horas en el Escenario Estrella Galicia
- Músculo!, de 19.50 a 20.30 horas en el Escenario Cutty Sark
- Zahara, de 20.30 a 21.30 horas en el Escenario Estrella Galicia
- Merino, de 21.30 a 22.30 horas en el Escenario Cutty Sark
- Melendi, de 22.30 a 23.50 horas en el Escenario Estrella Galicia
- The Rapants, de 23.50 a 00.40 horas en el Escenario Cutty Sark
- Carolina Durante, de 00.40 a 01.40 horas en el Escenario Estrella Galicia
- Alcalá Norte, de 01.40 a 02.30 horas en el Escenario Cutty Sark
- Elyella, de 02.30 a 03.30 horas en el Escenario Estrella Galicia
