Cambio radical del tiempo en Galicia: la entrada de una vaguada de aire frío trae la lluvia y un bajón térmico este sábado

Después de un viernes con temperaturas propias del pleno verano, este sábado el tiempo en Galicia pega un cambio radical. La responsable es una vaguada de aire frío que, tal y como ha avanzado Rubén De Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), provocará un desplome de las temperaturas con valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal para esta época del año.

Predicción resto de semana:



Jueves y viernes: ambiente de verano; en Canarias además habrá presencia de calima.



Fin de semana: chubascos en el norte peninsular; bajada notable de las temperaturas máximas y mínimas; el lunes continuará esta bajada dejando un ambiente otoñal. pic.twitter.com/irh5hD2QSS — AEMET (@AEMET_Esp) September 18, 2025

A este fenómeno, consistente en una lengua de aire frío en capas altas de la atmósfera, se unirá a un frente atlántico que entrará por el noroeste de la comunidad, el cual generará inestabilidad con cielos cubiertos, ocasionando lluvias y chubascos que podrán llegar a ser de carácter tormentoso.

Boa tarde!

-as nubes medias e altas persisten no interior de @Galicia, con baixa probabilidade de que deixen chuvascos

-a fronte chegará mañá a primeiras horas ao litoral coruñés e co avance da mañá irase movendo cara ao leste e desprazando o aire cálido por un moito máis fresco. pic.twitter.com/7zj4RZZ1ph — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) September 19, 2025

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán en el litoral y en descenso en el interior de nuestro territorio, mientras que las máximas, sufrirán un descenso notable, pasando de rondar los 30 grados este viernes un muchos puntos de Galicia a apenas alcanzar los 20 grados en lugares como Santiago, A Coruña, Lugo, Vigo o Pontevedra.