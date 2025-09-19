METEO
Cambio radical del tiempo en Galicia: la entrada de una vaguada de aire frío trae la lluvia y un bajón térmico este sábado
Este fenómeno se unirá a un frente atlántico que entrará por el noroeste de la comunidad, generando inestabilidad con cielos cubiertos que ocasionarán lluvias y chubascos que podrán llegar a ser de carácter tormentoso
Después de un viernes con temperaturas propias del pleno verano, este sábado el tiempo en Galicia pega un cambio radical. La responsable es una vaguada de aire frío que, tal y como ha avanzado Rubén De Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), provocará un desplome de las temperaturas con valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal para esta época del año.
A este fenómeno, consistente en una lengua de aire frío en capas altas de la atmósfera, se unirá a un frente atlántico que entrará por el noroeste de la comunidad, el cual generará inestabilidad con cielos cubiertos, ocasionando lluvias y chubascos que podrán llegar a ser de carácter tormentoso.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán en el litoral y en descenso en el interior de nuestro territorio, mientras que las máximas, sufrirán un descenso notable, pasando de rondar los 30 grados este viernes un muchos puntos de Galicia a apenas alcanzar los 20 grados en lugares como Santiago, A Coruña, Lugo, Vigo o Pontevedra.
