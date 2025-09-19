Estos fueron los nombres de niña y niño más frecuentes en Galicia el año pasado
El Instituto Galego de Estatística (IGE) ha dado a conocer este viernes los nombres más utilizados en niños nacidos durante el pasado año en la comunidad gallega
Ni Lucía ni Martín. El Instituto Galego de Estatística (IGE) ha dado a conocer este viernes los nombres más frecuentes de los nacidos en Galicia durante el pasado año.
Un listado de cincuenta nombres ordenados de mayor a menor frecuencia, cuyos resultados más destacados son los siguientes.
Sofía y Mateo
Sofía y Mateo fueron los nombres más empleados para niñas y niños nacidos en Galicia en 2024. Si comparamos estos resultados con los del 2023, Mateo repite como el nombre para niño más utilizado, seguido por Martín, Hugo, Leo y Enzo, ocupando Lucas el sexto lugar. En cuanto a los femeninos, Noa fue el nombre más utilizado, seguido por Sofía, Olivia, Martina y Valeria.
En el siguiente listado puedes consultar los 20 nombres más empleados para niña y niño este 2024:
Los más frecuentes para niña
- Sofía
- Vega
- Noa
- Martina
- Olivia
- Lara
- Lucía
- Mia
- Vera
- Valeria
- Carmen
- Lola
- Lía
- Sara
- Valentina
- Julia
- Emma
- Gala
- Daniela
- Alma
Los más frecuentes para niño
- Mateo
- Martín
- Leo
- Hugo
- Lucas
- Enzo
- Gael
- Manuel
- Luca
- Roi
- Antón
- Marco
- Nicolás
- Pablo
- Alex
- Xoel
- Liam
- Nico
- Oliver
- Iago
En la web del IGE pueden consultarse además información relativa a los nombres y apellidos en relación a la distribución municipal, concello o década de nacimiento.
