Estos fueron los nombres de niña y niño más frecuentes en Galicia el año pasado

Ni Lucía ni Martín. El Instituto Galego de Estatística (IGE) ha dado a conocer este viernes los nombres más frecuentes de los nacidos en Galicia durante el pasado año.

Un listado de cincuenta nombres ordenados de mayor a menor frecuencia, cuyos resultados más destacados son los siguientes.

Sofía y Mateo

Sofía y Mateo fueron los nombres más empleados para niñas y niños nacidos en Galicia en 2024. Si comparamos estos resultados con los del 2023, Mateo repite como el nombre para niño más utilizado, seguido por Martín, Hugo, Leo y Enzo, ocupando Lucas el sexto lugar. En cuanto a los femeninos, Noa fue el nombre más utilizado, seguido por Sofía, Olivia, Martina y Valeria.

En el siguiente listado puedes consultar los 20 nombres más empleados para niña y niño este 2024:

Los más frecuentes para niña

Sofía

Vega

Noa

Martina

Olivia

Lara

Lucía

Mia

Vera

Valeria

Carmen

Lola

Lía

Sara

Valentina

Julia

Emma

Gala

Daniela

Alma

Los más frecuentes para niño

Mateo

Martín

Leo

Hugo

Lucas

Enzo

Gael

Manuel

Luca

Roi

Antón

Marco

Nicolás

Pablo

Alex

Xoel

Liam

Nico

Oliver

Iago

En la web del IGE pueden consultarse además información relativa a los nombres y apellidos en relación a la distribución municipal, concello o década de nacimiento.