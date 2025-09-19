Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El complejo de Ordes que lleva 25 años luchando contra el cáncer

La Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia, que suministra medicamentos de vanguardia a los hospitales gallegos, inicia la fabricación de un nuevo radiofármaco para diagnosticar tumores de próstata

Dos trabajadoras de la unidad de Ordes.

Dos trabajadoras de la unidad de Ordes. / CEDIDA

Martín García Piñeiro

Santiago

La sanidad gallega fabricará a lo largo de este mes un nuevo radiofármaco que facilita el diagnóstico de precisión del cáncer de próstata avanzado, con el fin de suministrarlo con regularidad a su red de hospitales, tras sacar las primeras dosis entre agosto y septiembre. La Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia, ubicada en Ordes, que centraliza la investigación y producción de este tipo de medicamentos, será la encargada de elaborarlo.

Así lo confirmó ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una visita al centro acompañado por la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo; y por el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Parada.

En la unidad de Ordes se elaboran y distribuyen bajo demanda las monodosis de radiofármacos para los ocho servicios de medicina nuclear de los hospitales gallegos, además de gestionar los residuos que se producen.

Desde su nacimiento, el complejo fue perfeccionado su funcionamiento hasta alcanzar una producción de 32.500 dosis el pasado año. Los radiofármacos son un tipo de medicamento avanzado que contiene en su interior isótopos radiactivos y que se usan bien para el diagnóstico o bien para el tratamiento, principalmente del cáncer. El radiofármaco es un actor clave para el sistema sanitario, ya que permite diagnósticos tempranos y más precisos, especialmente en tumores, pero también en patologías cardiacas o neurodegenerativas.

El conselleiro de Sanidade, este jueves, en la Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia

El conselleiro de Sanidade, este jueves, en la Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia / Cedida

El conselleiro recordó que la decisión de unificar todo el ciclo de los radiofármacos en un único centro como el de Ordes permitió «homogeneizar la producción y multiplicar las garantías de seguridad» para elaborar unos compuestos radiactivos que antes se producían en cada hospital. Además, la centralización también abarata los costes, lo que democratiza el acceso al fármaco.

La Unidade Central de Radiofarmacia es el único proveedor centralizado de radiofármacos convencionales para el Sergas y prepara, prácticamente a medida, casi 40 radiofármacos diferentes en monodosis personalizadas.

Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia se inauguró en julio de 2001, siendo conselleiro de Sanidade José María Hernández Cochón. Su objetivo era la investigación pero sobre todo la fabricación de medicamentos con componentes radiactivos para el diagnóstico y para el tratamiento, inicialmente para el centro oncológico de A Coruña pero, con el tiempo, para el conjunto de la red de hospitales públicos de Galicia.

Era una apuesta potente por una línea de lucha contra el cáncer a la que en aquel momento todavía le quedaba mucho camino por recorrer, ya que poco tenía que ver la radioterapia del arranque del milenio con las actuales terapias avanzadas y personalizadas.

El centro abrió en 2001.

El centro abrió en 2001. / CEDIDA

Referente nacional en sus 25 años de historia

El conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, defendió ayer que en sus casi 25 años de historia, la unidad de Ordes se convirtió «en un referente nacional en la producción de dosis de radiofármacos para exploraciones diagnósticas y terapéuticas avanzadas» y, además, recordó, «con un enorme valor clínico en el campo de la medicina nuclear». Algo que contrasta con el escaso conocimiento de la propia población sobre su existencia y su trabajo.

Un trabajo, recordó Caamaño, que no sería posible «sin la labor realizada por los técnicos y radiofarmacéuticos de esta unidad». Un agradecimiento que hizo extensivo a todos ellos a través del responsable de la unidad, Joaquín Castillo.

