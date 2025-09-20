Galicia inicia la campaña de castaña mirando al cielo: "Tiene que llover este mes"

Estos días asoman las primeras castañas en los supermercados de Galicia. Son castañas de cedo, nacidas de árboles híbridos capaces de producir ya la última semana de agosto, cuando las calles son todavía dominio de los heladeros y no hay rastro de los castañeros. No son las mejores de sabor y calidad, ya que a 30 grados de temperatura el bicho estropea muchas; y tampoco están amparadas por la IXP Castaña de Galicia por no ser razas autóctonas... Pero sí forman parte de un sector importante para el campo gallego, capaz de generar unos ingresos de 50 millones de euros anuales y de llegar a mercados de una treintena de países.

Y estas cifras crecerían si la producción fuese mayor, porque la demanda no para de crecer. De hecho, es tanta que la industria gallega se ve obligada a importar hasta 10 millones de kilos —casi tanto como produce— para satisfacer a sus clientes por medio mundo. Una lista que aumenta, alentada por el especial interés de algunos países "emergentes" de Asia. "Es un fenómeno reciente que se da en Dubai, Arabia Saudí o incluso Corea", explica Jesús Quintá, gerente de la empresa Alibós de Monterroso (Lugo) y presidente de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Castaña de Galicia. Son sociedades con alto poder adquisitivo a las que les interesa "el producto terminado de calidad", tipo marrón glacé o puré.

Francia y Suiza constituyen hoy los grandes clientes de la castaña gallega, pero también Inglaterra, Italia, Alemania, Japón, Estados Unidos y algunos países de América Latina. "El 90% de nuestra castaña va para fuera de Galicia y de esa, el 70% para el extranjero", comenta Quintá. Por eso es vital producir más y de forma más profesionalizada, ya que Galicia tiene gran "potencial" en este campo.

"Intentamos que se vaya profesionalizando y cada vez tenemos más productores en la IXP, pero todavía son pocos", lamenta el presidente, que teme que Galicia pierda el liderazgo actual en el sector en España. "Portugal ya nos adelantó, y Extremadura y el Bierzo están creciendo", avisa.

Una campaña incierta y «desigual»

Aunque algunas empresas ya están comercializando esos primeros kilos de castaña híbrida, al grueso de la temporada le falta todavía más de medio mes. En Naiciña (Chantada), la familia Areán empezará por tradición el día 6 de octubre. "Los castaños de la zona centro de Galicia están cargados de erizo pero muy pequeño: si llueve hasta que comience la cosecha crecerán", vaticina Miguel Areán. Al final, no deja de ser el dicho popular de que a la castaña le gusta "en agosto arder e en setembro beber".

En el caso de Ourense, el otro gran centro productor gallego junto a Lugo, "hay pueblos donde el fuego hizo estragos", como en la zona alta de Valdeorras, A Mezquita, Laza o Cualedro. Mientras que puntos como Vilardevós, Riós, Viana o Maceda esperan una cosecha "normal". En sus almacenes de Chantada entrará casi un millón de kilos.

El diagnóstico de Areán coincide con el de la IXP. "Aún falta un mes, pero dependerá del frío, la lluvia, el calor...", apunta Quintá. Eso sí, en el sur de Ourense se perdieron bastantes árboles y "lo vamos a notar esta campaña a nivel de producción".

De hecho, el presidente de la IXP reflexiona sobre los incendios y sobre el papel del castaño en la ordenación del monte gallego. Para Quintá, no es solo rendimiento económico. "El castaño es un cortafuegos total... Tendríamos que plantarlos al lado de todos los pueblos porque no hay mejor freno". Y allí donde ya están plantados, "ayudar a la gente a cuidarlos".

Una filosofía que parece ir calando poco a poco en algunos lugares. En Melide, por ejemplo, Rubén Pacior, de la empresa Petelar, también detecta cierto cambio de mentalidad y un lento camino hacia la profesionalización en el cultivo de castaña. "La gente empieza a animarse más a plantar castaño... muchos ya no quieren tanto eucalipto ni pino por el fuego".

La castaña híbrida no sirve para la industria

Petelar es una de las empresas que ya empezó a comprar castaña, igual que Agrovedra (Vedra). Allí, tanto Rubén como Margarita son optimistas con la campaña. "Estamos pendientes del tiempo, pero está saliendo bastante buena, no se ve hongo ni bicho", apuntan. ¿Y el precio? "Entre 1,20 y 1,40 euros el kilo, pero irá bajando", como es habitual a medida que entren más kilos.

Esta primera castaña, no obstante, tiene fines diferentes que la que se empieza a recoger en octubre y que ya está amparada por al IXP. La de ahora, coloquialmente de cedo, es nacida de castaños hibridados y no sirve para la industria porque no pela bien. "No se puede transformar y su sabor es el que es, así que se destina para mercado en fresco", explica Miguel Areán, que echando la vista atrás lamenta que se haya plantado tanto castaño híbrido en algunas zonas de Galicia (las más bajas y próximas al mar) porque entiende que se perdió una oportunidad de dedicar esa superfice castaña autóctona que sí entraría en la IXP y se podría vender más cara o generar más valor añadido con ella.

Castañas recogidas este mes. / ECG

Radiografía de un sector con muchos retos por delante

La realidad de la castaña no es muy diferente a la del lácteo, el cárnico o el forestal. Galicia es líder estatal, con entre 10 y 20 millones de kilos de producción anual de castaña, pero mucha sale de explotaciones domésticas que venden como complemento económico por canales difíciles incluso de registrar. De ahí que la profesionalización sea clave. Y aunque va lenta, al menos avanza. Hoy son 170 productores amparados bajo la IXP, cuando una década antes eran 124 con poco más de 600 hectáreas. Hoy se cultiva más del doble de superficie, con plantaciones en Ourense ya mecanizadas.

Sin embargo, el sector de la castaña tiene que hacer frente a varios retos. Algunos como la avispilla están algo más controlados, pero no así el hongo Gnomoniopsis, que es el verdadero quebradero de cabeza de los productores y la industria, ya que diferencia del bicho, es más difícil de detectar y de combatir. "Las del bicho las metes en agua y flotan, pero las del hongo no", explican en la IXP. "Puedes comprarlas y estar afectadas". También está la permanente amenaza del cambio climático, que complica año tras año las cosechas. Sin ir más lejos, en 2024 la borrasca Kirk en octubre tumbó muchas producciones.

Otros problemas para la castaña gallega ya no son ambientales, sino estructurales. Uno es el minifundismo, que impide realizar plantaciones grandes para profesionalizar y mecanizar, lamenta Miguel Areán. Ellos mismos buscan terrenos grandes en la zona de Chantada y no los encuentran, mientras que hay áreas de Ourense "donde si lo lograron". A eso se suma el envejecimiento galopante del rural gallego. "En las zonas históricamente productoras de castaña de calidad de Ourense y Lugo la población está muy mayor", por lo que se dejan sin recoger.

Por último, hay un problema añadido: el intrusismo. "Llega mucha mercancía al consumidor final por canales alegales que no cumple los mínimos requisitos y que perjudica la imagen del producto y del sector. Nos hace mucho daño".

Apuesta de la Xunta por el sector

La Xunta, a través de la Consellería do Medio Rural, defiende su apuesta por la castaña, una fisolofía que ilustra con su Programa Estratéxico do Castiñeiro e da Produción de Castaña, aprobado en 2022 como medida prioritaria del Plan Forestal de Galicia 2021-2040. Es una hoja de ruta para la recuperación de los soutos tradicionales y dinamizar un recurso "clave" tanto para la economía rural como para la biodiversidad. Este plan recoge 36 actuaciones, que incluyen un plan piloto de gestión conjunta de plantaciones (ya en marcha en Lugo y Ourense) y ayudas para fomentar el castaño.

En cuanto a esas ayudas para plantar castaños o mejorar los que hay, ya apoyaron 130 proyectos en Galicia, movilizando 2,3 millones de euros y favoreciendo la plantación de 45.000 nuevos castaños y la mejora de 500 hectáreas.