Lanzan un cóctel molotov contra el edificio de Monforte que albergará el centro de la Xunta para acoger menores migrantes

La Policía Nacional investiga el ataque con dos cóctel molotov contra el edificio del municipio lucense de Monforte de Lemos que albergará el centro de la Xunta para acoger a menores migrantes.

Los hechos se produjeron sobre las 03.00 horas de este sábado cuando la bomba incendiaria de fabricación casera fue arrojada al interior desde una de las ventanas del inmueble.

Como consecuencia, la parte del comedor, que fue donde se produjo el incendio, quedó destrozada ocasionando numerosos daños materiales y el resto del edificio está afectado por el humo.

Hasta el punto se desplazaron de madrugada los bomberos y agentes policiales y durante esta mañana la Policía Científica para analizar el perímetro y recabar pruebas.

En concreto, el bajo está ubicado en el edificio residencial Francisco Suárez que Prodeme tiene en el municipio y el suceso ocurre una semana después de que la conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciase la creación de este centro, que contará con 80 plazas.

Fabiola García ha condenado "con toda la firmeza" los ataques y ha pedido "prudencia" para que la Policía Nacional continúe con la investigación y "aclarar cuanto antes" lo sucedido.

Ataque "intolerable" para la Delegación del Gobierno en Galicia

La Delegación del Gobierno en Galicia ha calificado como un "hecho intolerable" el ataque con un cóctel molotov al edificio que albergará el nuevo centro de migrantes de la Xunta en Monforte (Lugo). En este contexto, ha llamado a "evitar discursos que alimenten el odio".

En concreto, fue durante la madrugada de este sábado cuando, en torno a las 03.00 horas, se produjo un ataque con varios cóctel molotov contra este inmueble, ubicado en Monforte de Lemos (Lugo), hechos que la Policía Nacional actualmente investiga.

"Condenamos rotundamente este ataque en Monforte, es un hecho intolerable que pone en cuestión los valores de convivencia y respeto que deben guiar a nuestra sociedad", ha esgrimido la Delegación en un comunicado a los medios.

Con todo, ha insistido en que "todas las administraciones tienen la responsabilidad de actuar con firmeza y garantizar que la acogida de menores migrantes se desarrolle con seguridad".