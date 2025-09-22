Besteiro avanza que el Gobierno negará el permiso de conexión eléctrica a Altri

“No cumple los requisitos”. Esta es la razón que ha esgrimido el secretario general del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, al avanzar este lunes que el Gobierno rechazará que el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) se “enganche” a la red eléctrica. Así lo ha confirmado el líder de los socialistas gallegos durante una conferencia de prensa, aunque ha añadido que con esta afirmación “no se trata de desvelar ninguna posición del Gobierno”, sino que obedece a la “garantía” de que “no se hará ningún daño medioambiental en Galicia” con financiación pública.

Esta negativa supone un varapalo para el proyecto en tanto que, en su día, la Xunta apuntó a que pese a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva que otorgó a la fábrica de fibras textiles a partir de celulosa, el proyecto dependía “absolutamente del Ministerio de Transición Ecológica” que debe autorizar la conexión eléctrica. Según Besteiro, esta negativa supone el “triple no” a Altri después del rechazo a destinar a este proyecto fondos del Perte de la descarbonización y a las ayudas extra de 250 millones de euros.

La negativa, ha remarcado, “no es por capricho” del Gobierno, sino que se debe al incumplimiento de requisitos de Altri que no sigue la línea que deben cumplir “los proyectos industriales y que en definitiva son que aporten valor, que sean respetuosos a sus posibilidades medioambientales y que no produzcan un daño efectivo por territorio”. De este modo, ha resumido Besteiro, el proyecto “no puede ser merecedor ni de una ayuda, ni de ser beneficiario de financiación pública para ampliar la red eléctrica”.

La líder del BNG, Ana Pontón, ha valorado este lunes que el Gobierno central "tome nota" del rechazo social al proyecto de la multinacional lusa en Palas de Rei y adopte decisiones que "inviabiliza" colocar "una bomba ambiental en el corazón" de Galicia. Pontón se ha manifestado de este modo después de que Besteiro anunciase que el Gobierno central prevé denegar la conexión energética requerida por el proyecto de fábrica de Altri en la planificación eléctrica 2025-2030.

Al respecto, la dirigente nacionalista gallega ha considerado "evidente que hay una mayoría social que rechaza que nos coloquen una bomba ambiental en el corazón Galicia" y más aún después de los "dramáticos incendios" de este verano. Permitir la instalación de la fábrica que proyecta Altri en Galicia "sería ir en contra del sentido común" porque el territorio gallego "no necesita más eucaliptos sino un monte ordenado", ha comentado Pontón.

En su opinión, "los diferentes gobiernos hacen bien si toman nota de la posición mayoritaria de los gallegos e inviabilizan un proyecto que es claramente una hipoteca para el futuro para nuestro país", ha sentenciado Pontón.