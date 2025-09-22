Continúa la búsqueda del vecino con principios de Alzheimer desaparecido desde el viernes en Sada

El operativo para tratar de encontrar a Celso Pérez Regueiro continúa en el municipio coruñés de Sada después de que en la tarde del viernes fuera denunciada su desaparición. El hombre, de 73 años y 1,60 de estatura, es complexión gruesa y en el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero, camisa de rayas marrones y zapatos azules.

Tras todo el fin de semana de búsqueda, este lunes el operativo prosigue con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana de Sada, Oleiros y Cambre, a los que se ha sumado el apoyo de perros de rescate. A lo largo de esta mañana y según informa la Guardia Civil, al dispositivo se incorporará el servicio aéreo, en el cual también trabajan Policía Local, Protección Civil y voluntarios.

Fue un familiar del desaparecido el que interpuso una la denuncia en el puesto de Oleiros, apuntando que el hombre que sufre principios de Alzheimer.