Continúa la búsqueda del vecino con principios de Alzheimer desaparecido desde el viernes en Sada
Celso Pérez Regueiro permanece en paradero desconocido después de todo el fin de semana
Fue un familiar suyo el que interpuso una la denuncia en el puesto de Oleiros
El Correo Gallego
El operativo para tratar de encontrar a Celso Pérez Regueiro continúa en el municipio coruñés de Sada después de que en la tarde del viernes fuera denunciada su desaparición. El hombre, de 73 años y 1,60 de estatura, es complexión gruesa y en el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero, camisa de rayas marrones y zapatos azules.
Tras todo el fin de semana de búsqueda, este lunes el operativo prosigue con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana de Sada, Oleiros y Cambre, a los que se ha sumado el apoyo de perros de rescate. A lo largo de esta mañana y según informa la Guardia Civil, al dispositivo se incorporará el servicio aéreo, en el cual también trabajan Policía Local, Protección Civil y voluntarios.
Fue un familiar del desaparecido el que interpuso una la denuncia en el puesto de Oleiros, apuntando que el hombre que sufre principios de Alzheimer.
