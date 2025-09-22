El influencer gastronómico Pablo Cabezali se rinde ante los manjares de una marisquería de Galicia: "Brutal, le doy un 10"

Pablo Cabezali, el popular influencer gastronómico de 'Cenando con Pablo', ha vuelto a visitar Galicia. Esta vez se ha acercado hasta una marisquería situada en Costa da Morte, y su veredicto después de probar diferentes manjares gallegos es claro: "Brutal, voy a volver".

Hablamos del restaurante Mar da Amorosa, en Carnota, al que Cabezali llegó tras muchas recomendaciones por lo que el local esconde en su sótano, una cetárea con marisco vivo dónde sus dueños crían bogavantes, langostas, nécoras o camarones. Aparte, la marisquería también cuenta con una depuradora para las almejas, las ostras o los longueirones, por lo que todo lo que llega a la mesa es un producto fresco y de calidad.

Para comenzar el vídeo difundido en sus diferentes redes sociales, Cabezali prueba algunas ostras como 'Ostra de Cambados Plana' o la 'Ostra de Cambados asada con ponzu', calificándolas de "increíbles, están muy ricas". Seguidamente, desde la cocina del restaurante carnotano le sirven una vieira que el influencer gastronómico bautiza como "vieirón". Acompañada con unas lascas de bonito seco, la vieira asada de Mar da Morosa termina cautivando a Cabezali: "Mira qué locura... qué locura de vieira... lo digo así de claro al tercer plato. Voy a volver".

Acto seguido el protagonista de 'Cenando con Pablo' prueba los longueirones, volandeiras y almejas de la ría, haciendo alusión a la buena calidad del aceite de oliva virgen extra empleado para las salsas que, según él, "elevan el producto" a otra categoría.

El siguiente plato que pide Cabezali, el cual empieza a dudar de si se habrá "pasado 87 pueblos" ante las abundantes raciones que sirven en esta marisquería de Carnota, es un 'Calamar de la ría con ajada y cachelos'. Tras degustarlo su opinión es clara: "Qué rico por favor, hasta la patata cocida la sientes de calidad, le doy un 10".

Y lo que no podía faltar en un buen restaurante gallego es el pescado fresco. Por eso el influencer se decide por una 'Palometa en salsa carnotana', ante la cual cae rendido: "Qué buena está. ¿Cuál es el secreto de la cocina para elevar tanto los sabores?". Para terminar la gran experiencia en el restaurante Mar da Amorosa, Pablo degusta tres tipos de postres caseros: Tarta de queso clásica, Tarta de Pistacho y Flan de huevo.

A la hora de pagar la cuenta Cabezali advierte que "ya sean 200, 500 o 600 euros, voy a volver". Finalmente, la cena del influencer en el restaurante carnotano acaban por saliendo por 147 euros: "Increíble para ser una comida con marisco vivo y propio".