El otoño comienza en Galicia con frío y tiempo inestable que irá cambiando a partir de este día

Este lunes, 22 de septiembre, a las 20.19 horas comienza el otoño en el hemisferio norte. La estación se prolongará hasta el 21 de diciembre, cuando tendrá lugar el solsticio de invierno.

Durante estas últimas horas del verano, Galicia quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, con la presencia de vientos del norte. Esto se traducirá en una jornada con alternancia de nubes y claros, acompañada de chubascos en la mitad norte, más frecuentes e intensos en el interior de Lugo. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios relevantes, resultando frescas para esta época del año. En las principales ciudades, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 18 grados en Santiago, alrededor de 15 y 19 en A Coruña y unos 9 y 21 en Pontevedra.

Martes: nieblas y mejoría progresiva

El martes Galicia quedará bajo la influencia de las altas presiones ubicadas sobre las Islas Británicas. El día comenzará con bancos de niebla en el interior y con intervalos de nubes bajas en el tercio norte, donde aún podría registrarse algún chubasco. Sin embargo, a medida que avance la jornada, los cielos se irán abriendo hasta quedar poco nubosos o mismo despejados.

Las temperaturas mínimas permanecerán estables el martes, pero las máximas subirán de manera general, con valores más agradables. Así, Santiago alcanzará los 22 grados, Vigo y Pontevedra podrán llegar a los 24, Ourense se situará en los 23, mientras que Lugo subirá hasta los 20 y A Coruña y Ferrol quedarán alrededor de los 21.

A partir del martes la influencia del anticiclón dejará en Galicia cielos poco nublados o despejados en general / Jesús Prieto

Miércoles: tiempo anticiclónico

A mediados de semana dominará el anticiclón y el tiempo estable. El miércoles se espera una jornada con cielos poco nubosos, solo con intervalos de nubes altas que no impedirán el sol. Las temperaturas continuarán en ligero ascenso, especialmente en las máximas, que superarán los 20 grados en prácticamente toda Galicia. En Santiago se prevé una máxima de 23 grados, mientras que Pontevedra, Vigo y Ourense se situarán en los 24. En el norte, Lugo alcanzará los 21, Ferrol rondará los 23 y A Coruña se quedará en los 22.

Del jueves en adelante: más suave, pero con frente el domingo

Según Meteogalicia, a partir del jueves, los vientos del sur se instalarán sobre Galicia, lo que se traducirá en una mejora térmica, con noches más suaves y tardes con un ambiente propio de comienzos de otoño. La estabilidad continuará en los siguientes días, pero no será duradera: de cara al domingo está prevista la llegada de un frente atlántico que dejará lluvias en la fachada occidental de la comunidad, con mayor probabilidad e intensidad en la franja atlántica. Así, la semana finalizará con un escenario más inestable tras varios días de cielos despejados.