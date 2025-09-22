La tarea imposible de encontrar piso en las ciudades: «He decidido volver con mi madre»

El problema de la vivienda afecta de manera transversal a toda la sociedad. Más allá de las colas de estudiantes que, tras finalizar los exámenes de junio, vemos a la ‘caza’ de un piso donde vivir el siguiente curso, el acceso a la vivienda es, excepto para los bolsillos más holgados, una auténtica pesadilla. Pero los precios no son el único problema, el estado en el que a veces se encuentran las viviendas, sumado a la escasez de oferta, hace que para algunos la búsqueda se vuelva «imposible».

Lolo vivió 14 años entre los barrios de Montealto y La Pescadería, en A Coruña, donde pagó unos alquileres «que en ningún caso pasaron de los 360 euros». Tras dos años fuera, este verano volvió a la ciudad herculina, donde se encontró con un mercado inmobiliario bien distinto del que conocía. «En esa misma zona no he encontrado ningún piso por debajo de los 750 euros, hablo de pisos de las mismas características. No han pasado ni tres años», alega.

«Llegué en mala época, con muchos alquileres vacacionales, que hacen que los precios se disparen. Se van de mi presupuesto», explica Lolo, a la vez que apunta que «tal y como está la cosa, he decidido volver a vivir, al menos un tiempo, en casa de mi madre». La ausencia de viviendas que se ajusten al dinero máximo que puede destinar al mes a la vivienda hacen que «haya mirado por todas las plataformas, pero ni siquiera he ido a verlos».

Casi una treintena de candidatos por habitación

La ausencia de pisos en el mercado hace que cada busca sea una competición y que haya quien opte por mudarse a un piso compartido, si bien la situación en estos casos no es más sencilla. En A Coruña hay, de media, 29 personas interesadas por cada habitación, frente a las 16 que hay, por ejemplo, en Pontevedra, según un informe publicado recientemente por el portal inmobiliario Idealista. En Lugo la cifra de candidatos se eleva a 22 y en Ourense, a la cola, se queda en las 16.

Carlota, recién entrada en la treintena, pensó, al empezar el doctorado este curso, en mudarse sola, pero los precios de la capital gallega no se lo permitían. «Me apetecía un poco más de calma, sobre todo, porque mis amigas, con las que había vivido hasta este momento, se iban de Santiago o a vivir con sus parejas, pero no era realista», señala.

«Fuimos a ver un piso, tardamos media hora en decidir y ya se lo habían adjudicado a otra persona» Maca — Joven argentina que buscó piso en A Coruña

Por ello, optó por alquilar una habitación en un piso en el que convive con otras tres doctorandas: «No fue fácil de encontrar porque no quería vivir con estudiantes de grado. Lo peor, fueron las prisas, te hacían decidir de un día para otro; a veces, incluso, en la misma hora en la que veías la habitación», declara.

«Una tortura»

«Fue una auténtica tortura». Con estas palabras define Maca, una joven argentina de 27 años que llegó el pasado año a la comunidad para estudiar un máster, la búsqueda tras acabarse el curso escolar. «Durante los meses en los que hubo clase vivíamos –una de sus amigas y ella – en un piso en el que no nos dejaban quedarnos en verano. En julio y agosto la situación era casi imposible, todo era alquiler vacacional, pero conseguimos un sitio donde estar dos meses. Y ahora, tras un mes y medio buscando, hemos conseguido un piso nuevo, pero en el que tenemos que vivir con una tercera persona», detalla, a la vez que señala que lo que buscaban era un piso para dos personas.

Uno de los muchos inconvenientes, apunta, fue «la presión» de agencias y particulares para elegir si querían el piso o no una vez lo habían visto. «Nos pedían que lo reserváramos al momento. Fuimos a ver un piso, tardamos media hora en decidir y, cuando fuimos a decir que sí, ya se lo habían adjudicado a otra persona», relata. Con todo, esta no es la peor cara: «Una vez nos pidieron una señal económica antes de ir a ver el inmueble. Decidimos decir que no porque estaba lleno de humedades, pero no nos quisieron devolver la señal entera».