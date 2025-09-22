El vuelco de un autobús escolar deja atrapados a cinco niños: los bomberos los sacan por el techo
El vehículo se salió de la vía y quedó en la cuneta apoyado por el lado de la puerta contra un terraplén. Ni los menores ni la conductora resultaron heridos
Un autobús escolar ha volcado este lunes en la carretera EP-2703, a su paso por la parroquia de Padróns, en Ponteareas (Pontevedra), sin que ninguna de las personas que viajaban en él, cinco menores de entre 13 y 15 años y la conductora, resultase herida. Los bomberos han tenido que actuar para sacarlos por el techo después de que el vehículo se saliese de la vía y quedase en la cuneta apoyado por el lado de la puerta contra un terraplén.
Según ha trasladado el 112 Galicia, a las 08.05 horas un particular se puso en contacto con la central de emergencias para alertar de que el vehículo había quedado volcado en la cuneta.
Debido a su posición, las puertas habían quedado inutilizadas y los ocupantes no podían abandonar el autobús. Por este motivo, los operadores del 112 solicitaron la intervención de los Bomberos de Ponteareas, que procedieron a evacuar, a través del techo, a cinco jóvenes de entre 13 y 15 años y a la conductora.
Todos ellos se encontraban en buen estado y no necesitaron asistencia sanitaria. También se desplazaron hasta el lugar agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Ponteareas.
