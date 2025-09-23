Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de 73 años desaparecido en Sada desde el viernes
Fue hallado a las 11.30 horas por una patrulla de seguridad ciudadana
RAC
La Guardia Civil de A Coruña ha informado de que en la mañana de este martes se ha encontrado el cuerpo sin vida del hombre de 73 años desaparecido desde el pasado viernes en Sada.
El hombre fue hallado a las 11.30 horas de la mañana por una patrulla de seguridad ciudadana del puesto de Sada en la punta San Mamede de la parroquia de Carnoedo.
Desde el sábado patrullas ciudadanas se reunían para seguir con la búsqueda en la zona del Pazo de Meirás. En el operativo participaban también patrullas de Seguridad Ciudadana de Sada, Oleiros y Cambre, el servicio cinológico, Policía Local, personal del servicio emergencias, familiares del desaparecido y voluntarios. Fue un familiar el que interpuso una denuncia en el puesto de Oleiros a las pocas horas de desaparecer.
Las labores de búsqueda se centraban en la zona de Carnoedo, Veigue y el Pazo de Meirás a raíz de una información que indica que el hombre fue visto sobre las 16.00 horas de este viernes por esa zona.
Pésame
El Concello de Sada ha trasladado su más sentido pésame a la familia y allegados y agradece el trabajo de todas las personas, vecinos y equipos de emergencias que estos días participaron en los operativos de búsqueda. "Gracias a todos y todas por vuestra entrega, solidaridad y apoyo a la familia", añaden.
