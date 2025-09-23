Galicia logra estar a la cola en riesgo de pobreza infantil en España: "No hay que bajar la guardia"

La protección de la infancia es una de las bases fundamentales sobre las que debiera sustentarse cualquier sociedad, si bien son miles los menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por distintas cuestiones. En Galicia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), son alrededor de los 58.000 niños y adolescentes que se hallan en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social.

El último informe elaborado por la Plataforma de Infancia en colaboración con la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Galicia (POIG) refleja que estos datos colocan a la comunidad a la cola en pobreza infantil, con una tasa del 13,5%, frente al 29,2 % estatal. «Que Galicia aparezca en los mejores puestos no es motivo de celebración, ya que hay miles de niños y niñas que siguen teniendo dificultades para comer de forma adecuada, acceder a una vivienda digna o participar en igualdad», explica la presidenta de POIG, Mónica Viqueira. Galicia era en el ejercicio anterior la comunidad con la cuarta tasa más alta.

Para Viqueira «ninguna sociedad debería aceptar» la existencia de tantos menores en esta situación, por lo que llama a «no bajar la guardia». El análisis, hecho a partir de los datos de la renta disponibles del año 2023, establece que forman parte de esta categoría aquellas personas con ingresos sensiblemente inferiores a la media o con carencia material severa. A la cabeza se encuentra Murcia, con una tasa que supera el 40%.

La comunidad gallega es también la que registra menos casos de pobreza severa infantil, con un 5% –es, además, en la que más disminuyó, cinco puntos porcentuales–, frente al 14% estatal. Se coloca también a la cola en porcentaje de menores con carencias materiales severas.

En el conjunto de las comunidades autónomas Galicia es, asimismo, la única que presenta una buena evolución para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU para el año 2030 en lo relativo a pobreza infantil. Con todo, desde el POIG urgen a la creación de medidas concretas, tales como mejoras en los programas de rentas garantizadas, apoyo a las familias monoparentales, políticas de vivienda «digna y accesible», refuerzo de las becas de comedor y destinar un mínimo del cinco por ciento de los fondos sociales europeos a combatir la pobreza infantil.

De la alimentación a las vacaciones

Dentro de los indicadores que componen la carencia material, Galicia se coloca en uno de ellos por encima de la media estatal. El 36,7 % «no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año», frente al 35,6%. Aun así, esta cifra mejora con respecto al año anterior cuando la tasa en Galicia superaba el 40%.

Destaca también el incremento en casi dos puntos de los hogares que «no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días», alcanzando una tasa del 5,1 %. Se trata del mayor incremento en España, a pesar de situarse aún por debajo de la media, de 6,9 %.

Preocupa, además, la población que no puede hacer frente a un gato económico imprevisto, un 28%, si bien es la mitad que en el conjunto de las comunidades.