La Policía estrecha el cerco sobre los autores del ataque al centro de menores migrantes en Monforte

La investigación sobre el ataque con cócteles molotov al centro de menores migrantes de Monforte de Lemos avanza con varias líneas abiertas. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmó este martes en A Coruña que la Policía Nacional trabaja sobre “dúas ou tres hipóteses moi concretas” y se mostró confiado en que, en las próximas semanas, puedan identificarse y detenerse a los presuntos autores.

El asalto se produjo de madrugada, alrededor de las 03.00 horas del sábado, cuando varios artefactos incendiarios impactaron contra el inmueble destinado a acoger a los menores migrantes. Nadie resultó herido, pero el suceso generó una fuerte condena política y social.

Blanco cualificó a los atacantes de “desalmados” y recalcó que la prioridad de las Fuerzas de Seguridad es ponerlos cuanto antes a disposición judicial.

Fachada del edificio que albergará el centro de la Xunta para menores migrantes en Monforte de Lemos / Carlos Castro - Europa Press

Acto de VOX en Monforte

Con el lema "Tu seguridad es nuestra prioridad", el partido ultra VOX ha convocado este martes a los medios en Monforte para manifestar su posición contra el "centro de Menas" planeado por la Xunta en la localidad lucense. La encargada de realizar las declaraciones será Isabel Pérez Moñino, portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid.

“Continuamos adelante con nuestra decisión de crear aquí, en Monforte, el primer centro de menores, por una imposición por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de enviar a Galicia a 317 menores extranjeros”, aseguraba este lunes la conselleira de Política Social en una visita al edificio de Prodeme.

En declaraciones a los medios, Fabiola García ha anunciado que se va a contratar de forma inmediata personal de seguridad para vigilar las instalaciones y ha dicho que “la Xunta de Galicia no va admitir ningún tipo de chantaje por parte de los violentos”.

La oposición culpa a la Xunta

Mientras, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han responsabilizado a Alfonso Rueda del ataque. Pontón ha reprochado al presidente de la Xunta que utilizase a los menores migrantes como un arma de "confrontación y crispación con el Gobierno central" mediante un discurso "insolidario e diría que racista". La líder del Bloque le ha pedido un cambio de estrategia y que cese en su intento de trasladar a Galicia "o discurso da extrema dereita e da señora Ayuso", en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PSdeG, que ha lamentado que "el discurso de odio fomentado por la extrema derecha y asumido sin contemplaciones por la derecha" esté llegando a Galicia hasta el punto de que se ataque "un edificio público por el simple hecho de que allí va a haber menores migrantes". Este discurso, ha argumentado, se ve amplificado con decisiones que "no son acertadas", como la propuesta de la Xunta para crear "centros de concentración" para los menores migrantes.

Rueda acusa a Pontón de "sembrar odio"

Por su parte, Alfonso Rueda ha acusado a Pontón de "sembrar odio" y equipara su "extremismo" con el de Vox. El presidente de la Xunta ha advertido que debería disculparse "de inmediato" por su acusación de racismo. "Espero, porque es un temor que tenemos todos, que lo sucedido en Monforte no estimule actuaciones extremistas", ha manifestado Rueda, a preguntas de los medios en la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.