La provincia de A Coruña, punto de una macrooperación contra el narcotráfico con epicentro en Canarias

La Operación Silbo, dirigida por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, logró desmantelar una de las organizaciones criminales más activas en el tráfico de cocaína con sede en las islas Canarias. La investigación, que se prolongó durante más de dos años, culminó con la detención de 34 personas y la incautación de 2.185 kilos de droga.

Durante la operación se intervino un laboratorio de procesado y corte de cocaína en una finca de El Escobonal, en la isla de Tenerife, donde almacenaban gran cantidad de productos químicos / Guardia Civil

Además de las actuaciones en Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, los agentes practicaron registros en distintas provincias peninsulares, entre ellas A Coruña y Pontevedra. Las pesquisas permitieron descubrir vínculos de la organización con la actividad pesquera en Galicia, utilizada como tapadera para introducir cocaína a través de la conocida “ruta africana”.

La investigación se ha saldado también con la incautación de más de 600.000 euros en efectivo / Guardia Civil

El perfil del cabecilla

El principal responsable es un empresario tinerfeño de 42 años, con negocios en la restauración, en el sector inmobiliario y en el alquiler de vehículos, tanto en España como en el extranjero. Las investigaciones revelan que empleaba estas sociedades para el blanqueo de capitales y para dar cobertura a las operaciones de narcotráfico. En un de los casos, se asoció con un empresario radicado en Galicia para preparar un envío desde Guinea Bissáu mediante un barco pesquero.

Recursos y violencia

La operación se saldó con la intervención de armas de fuego modificadas, más de 600.000 euros en efectivo, dieciséis vehículos y cinco embarcaciones, además del bloqueo de bienes valorados en más de dos millones de euros. El grupo contaba también con un laboratorio de procesado y corte de cocaína en una finca de Tenerife. Según la Guardia Civil, la red incluía individuos con formación militar que ejecutaban acciones violentas para asegurar sus negocios ilícitos.

La operación Silbo se saldó también con la intervención de armas de fuego modificadas / Guardia Civil

Un operativo de alcance europeo

La magnitud de la investigación obligó a coordinar esfuerzos a nivel internacional. Además de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria, colaboraron la DEA estadounidense, la Policía Judicial de Cabo Verde y la agencia europea Europol, en el marco del proyecto GDIN financiado por la Comisión Europea. La instrucción corre a cargo del Juzgado número 3 de Santa Cruz de Tenerife.