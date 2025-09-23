El Resurrection Fest desvela el regreso más esperado para su próxima edición: primeros artistas confirmados y entradas

Hace apenas unas horas el Resurrection Fest Estrella Galicia ha revelado los primeros nombres de su edición 2026 -que se celebrará del 1 al 4 de julio-, entre los que destaca uno de los anuncios más esperados por los seguidores del festival.

Y es que, tras una década de ausencia, Iron Maiden volverá a Viveiro con su gira Run For Your Lives, en la que repasarán todos los himnos de su carrera. Será, sin duda, un momento histórico para el festival y sus asistentes.

Primer adelanto

Junto al regreso de Iron Maiden, desde la organización han confirmado además a Limp Bizkit, que ofrecerá en Resurrection Fest su único concierto en España en 2026, tras llevar catorce años sin pisar territorio español.

Además, se confirma la presencia de una figura icónica del rock internacional: Marilyn Manson, que será uno de los grandes cabeza de cartel del festival.

A ellos se suman nombres de primer nivel como Trivium, una de las bandas más queridas por el público del festival, o Cavalera Conspiracy, que traerán en exclusiva su disco Chaos A.D. de Sepultura.

Se han confirmado además, a P.O.D, referentes del nu metal internacional; Blood Incantation, una de las formaciones más respetadas y vanguardistas del death metal contemporáneo; Converge, banda de culto del hardcore y el metal experimental; The Rasmus, con su propuesta de rock alternativo melódico; Imminence y Thrown, dos de los nombres con mayor proyección internacional en los últimos años. Todos ellos ofrecerán su único concierto en España en 2026.

Completan el avance: Caliban, pioneros del metalcore alemán; Feuerschwanz, conocidos por su vibrante directo; Man With A Mission, banda que ha sabido combinar el rock alternativo con una imagen única; Get The Shot, con un hardcore más contundente; House of Protection, con su propuesta directa y visceral al Chaos Stage; The Vintage Caravan, con su potente dosis de rock psicodélico y clásico con sello islandés; y House of Protection, que ofrecerán su única actuación en un festival en España en 2026, consolidando la apuesta del evento por propuestas emergentes de gran calidad.

Entradas Resurrection Fest 2026

Desde la organización han confirmado que se anunciarán más artistas y novedades en las próximas semanas de una edición que promete ser "una de las ediciones más ambiciosas e inolvidables de la historia del Resurrection Fest Estrella Galicia".

Paralelamente, también han anunciado que los nuevos abonos saldrán a la venta el próximo martes 30 de septiembre a las 13.00 horas.