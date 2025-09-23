SOS de la Guardia Civil por la droga: "No se puede luchar contra narcosubmarinos con plantillas envejecidas"

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) advierte que Galicia "parece consolidarse como ruta clave" para la entrada de drogas en España, "con narcosubmarinos y otros métodos cada vez más sofisticados". Una realidad que contrasta con la "falta de medios" de las fuerzas de seguridad para hacerles frente.

IGC recuerda en un comunicado que "Galicia concentra el 19% del litoral español, con más de 1.500 kilómetros de costa recortada", lo que convierte la comunidad en "uno de los territorios de mayor complejidad operativa".

No obstante, la asociación profesional asegura que la plantilla actual es "insuficiente para todas las tareas que los efectivos tienen encomendadas". Y aunque el Gobierno apunta a la presencia de 6.000 guardias en la comunidad, "el número real es inferior a ese redondeo", denuncia el colectivo, "lo que impide dar una respuesta adecuada a la magnitud del problema".

Plantilla envejecida y dispersa

Pero además, hay otro agravente: el envejecimiento de la plantilla ."Es preocupante", asegura la asociación. "A nivel nacional, más del 30% de los guardias civiles de la escala de cabos y guardias supera los 53 años, lo que limita la capacidad física y operativa en servicios de alta exigencia", incide.Y lo mismo ocurre en Galicia, "lo que genera es una situación de clara desventaja frente a las redes criminales".

"No se puede luchar contra narcosubmarinos con plantillas envejecidas y sin medios adecuados. Galicia está en primera línea de la batalla contra el narcotráfico y nuestros compañeros trabajan en inferioridad de condiciones", señala el portavoz nacional de IGC, Daniel Fernández.

Solicitud de refuerzos urgentes

Al tener en cuenta la "dispersión geográfica de la población gallega", que según la asociación "dificulta los desplazamientos de las patrullas", a ello se suma que "los nuevos agentes en prácticas apenas cubren las carencias estructurales de personal".

Actualmente, recuerda la entidad que hay 114 guardias civiles en formación en la comunidad, de los que 78 son de origen gallego, "pero su presencia es temporal y no compensa la falta crónica de efectivos".

"Vemos cómo los clanes invierten en tecnología, logística y métodos cada vez más sofisticados. Si la Guardia Civil no cuenta con refuerzos inmediatos, Galicia corre el riesgo de convertirse en la gran puerta de entrada de la droga en Europa", advierte Fernández.