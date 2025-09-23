Un tercio de los concellos gallegos tiene que hacer ajustes para encajar sus cuentas

Un tercio de los concellos de la comunidad debe hacer ajustes para poder cumplir con las normas fiscales —esta medida se suspendió durante la pandemia de la COVID-19 y se volvió a aplicar el pasado año— que obligan a las entidades locales a mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestarios y cumplir el objetivo de la regla de gasto. Estos municipios deberán, ahora, elaborar un plan económico financiero que permita, en el año en curso y en el siguiente, que cumplan esos propósitos, entre ellos, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Según un análisis hecho por la Consellería de Facenda e Administración Pública con los datos remitidos por las cuatro diputaciones y 286 de las 313 localidades que componen el mapa autonómico, los concellos incrementaron, de manera conjunta, su remanente de tesorería en un 21%, hasta los 912 millones de euros el pasado año. En «términos generales», señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, los consistorios presentan «una situación financiera saneada».

La deuda de los consistorios

El importe de la deuda de los concellos gallegos asciende a los 296 millones de euros y supone el 11,2% de sus ingresos corrientes, prácticamente al mismo nivel que en 2023. En el caso de las diputaciones provinciales, esta deuda se situó en los 29 millones de euros, siendo un 3,4% de sus gastos corrientes.

Estas ratios se sitúan, según trasladó el Ejecutivo autonómico, «muy por debajo» de la media nacional. Esta serían del 27,2% en el caso de los ayuntamientos y del 5,9% en el de las diputaciones. También por debajo del conjunto de España se colocaría la deuda per cápita, siendo de 110 euros por habitante en Galicia frente a los 264 de la media española.

Ahorro neto y superávit

En lo referido al ahorro neto, que es la capacidad de financiar el gasto corriente y la deuda usando solo los ingresos corrientes de las entidades, el saldo referido a 2024 es positivo. Este asciende a 297 millones de euros, un 11,3 % del total de sus ingresos corrientes.

De esta manera, el análisis de la Consellería de Facenda revela que el ahorro neto de los ayuntamientos se incrementó en un 49% con respeto al ejercicio anterior. Los que concentran el mayor ahorro neto positivo son aquellos municipios cuya población supera los 50.000 habitantes.

En el ejercicio de 2024 los ayuntamientos gallegos presentaron, además, de forma conjunta, un superávit con un importe de 179 millones de euros —6 % de los ingresos no financieros—. Los concellos de mayor y menor población son los que registran un mayor superávit.

Las diputaciones provinciales, por su parte, también tuvieron una capacidad de financiación de 65 millones de euros —el 7,5 % de los ingresos no financiero—.