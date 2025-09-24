Acuerdo en el Parlamento gallego: minuto de silencio por el "genocidio" en Gaza

El consenso ha tardado más en conseguirse que en el Congreso de los Diputados, pero por fin se ha alcanzado. El pleno del Parlamento se ha iniciado este miércoles con un minuto de silencio por el "genocidio" en Gaza, tras aceptar todos los grupos, incluido el PPdeG, la propuesta del PSdeG sobre la que ayer hubo una larga negociación que no fructificó hasta este miércoles justo antes del inicio del pleno.

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, fue quien notificó que se había aceptado la propuesta del grupo socialista, pero sin llegar a leerla, por lo que recibió protestas desde los escaños de la oposición, donde los diputados socialistas mostraron carteles con lemas contra el "genocidio" en Palestina.

Más allá del gesto del minuto de silencio, la distancia entre la oposición y el PPdeG se siguió evidenciando, cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recriminó después, ya en la sesión de control, que no se hubiese aceptado la propuesta del PP para que ese minuto de silencio fuese también para manifestar la repulsa del Parlamento "por las víctimas de Hamás", aparte de las de Gaza, tras lo que acusó al PSdeG de "politizar" este asunto.

La clave del choque estaba en una discrepancia con la fórmula presentada por los socialistas. El portavoz del PP registró este martes una solicitud de minuto de silencio en la que se obviaba el término genocidio y se optaba por mostrar "solidaridad y respeto a los inocentes civiles víctimas palestinas" de la "injustificada acción militar ordenada por el Gobierno de Israel" y también por "los inocentes civiles israelís víctimas del terrorismo de Hamás".

El resto de los grupos no aceptaron esta propuesta porque consideran que lo que sucede actualmente en Palestina "no es una guerra entre dos bandos", como a su entender pretende dar a ver el PP, sino "un genocidio".