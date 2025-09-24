Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparece una cría de ballena muerta en la Costa da Vela

El cetáceo fue descubierto por marineros flotando

Medio Ambiente ya activó el protocolo de recuperación, aunque el animal varó en una zona innacesible

Marineros de Aldán localizan flotando, una cría de ballena en A Costa da Vela.

Marineros de Aldán localizan flotando, una cría de ballena en A Costa da Vela.

Ver galería

Marineros de Aldán localizan flotando, una cría de ballena en A Costa da Vela. / Cedidas

Juan Calvo

Marineros de Aldán localizaron en la mañana de este miercoles, flotando, una cría de ballena en A Costa da Vela. El cetáceo estaba hinchado, pero entero y visible, aunque su emplazamiento se hacía inaccesible. Durante la tarde acabó varado en las rocas, en Bon de Abaixo, ya en Bueu, según miembros de la Cofradía de Pescadores de Aldán.

La Dirección Territorial de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente dio aviso a CEMMA (Coordinadora de Estudios de Mamíferos Marinos) para la realizacion de la necropsia. Desde la mencionada consellería se asegura que la ubicación del animal hace inaccesible su retirada que seguirá el protocolo de recogida de cetáceos.

Ballena, flotando, frente a la Costa da Vela.

Ballena, flotando, frente a la Costa da Vela. / FdV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
  2. ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
  3. Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
  4. Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
  5. El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
  6. Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
  7. Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande
  8. El vuelco de un autobús escolar deja atrapados a cinco niños: los bomberos los sacan por el techo

Aparece una cría de ballena muerta en la Costa da Vela

Aparece una cría de ballena muerta en la Costa da Vela

Rueda se convierte en el primer líder del PP que habla de "genocidio" en Gaza

Rueda se convierte en el primer líder del PP que habla de "genocidio" en Gaza

Operativo en O Salnés y Barbanza tras el alijo de más de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra: once detenidos

Operativo en O Salnés y Barbanza tras el alijo de más de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra: once detenidos

Galicia mira al Atlántico pendiente del rumbo incierto del huracán Gabrielle

Galicia mira al Atlántico pendiente del rumbo incierto del huracán Gabrielle

El Consello de Contas alerta de las pérdidas crecientes de la red pública de albergues del Camino

El Consello de Contas alerta de las pérdidas crecientes de la red pública de albergues del Camino

La Policía estrecha el cerco sobre los autores del ataque al centro de menores migrantes en Monforte

La Policía estrecha el cerco sobre los autores del ataque al centro de menores migrantes en Monforte

Un referente mundial en educación inclusiva visita Santiago: «La inclusión es el mayor reto de las escuelas. Cada niño importa»

Un referente mundial en educación inclusiva visita Santiago: «La inclusión es el mayor reto de las escuelas. Cada niño importa»

SOS de la Guardia Civil por la droga: "No se puede luchar contra narcosubmarinos con plantillas envejecidas"

SOS de la Guardia Civil por la droga: "No se puede luchar contra narcosubmarinos con plantillas envejecidas"
Tracking Pixel Contents