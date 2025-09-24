Aparece una cría de ballena muerta en la Costa da Vela
El cetáceo fue descubierto por marineros flotando
Medio Ambiente ya activó el protocolo de recuperación, aunque el animal varó en una zona innacesible
Juan Calvo
Marineros de Aldán localizaron en la mañana de este miercoles, flotando, una cría de ballena en A Costa da Vela. El cetáceo estaba hinchado, pero entero y visible, aunque su emplazamiento se hacía inaccesible. Durante la tarde acabó varado en las rocas, en Bon de Abaixo, ya en Bueu, según miembros de la Cofradía de Pescadores de Aldán.
La Dirección Territorial de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente dio aviso a CEMMA (Coordinadora de Estudios de Mamíferos Marinos) para la realizacion de la necropsia. Desde la mencionada consellería se asegura que la ubicación del animal hace inaccesible su retirada que seguirá el protocolo de recogida de cetáceos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande
- El vuelco de un autobús escolar deja atrapados a cinco niños: los bomberos los sacan por el techo