El Consello de Contas alerta de las pérdidas crecientes de la red pública de albergues del Camino

Símbolo de hospitalidad y tradición jacobea, la red pública de albergues del Camino de Santiago se encuentra en una encrucijada económica. Así lo revela un informe reciente del Consello de Contas. Los 75 albergues que integran este servicio, con un coste medio por estancia de 27 euros, dependen en más de un 70% de la financiación pública para funcionar, mientras la ocupación media ronda el 20 %. El estudio pone en cuestión la planificación y la gestión de una infraestructura que, a pesar del aumento global de peregrinos, pierde capacidad de atraer usuarios.

Diferencias notables y baja ocupación: de 4 a 942 euros

El informe detecta “diferencias muy relevantes” entre los distintos albergues de la red. Mientras instalaciones del´Camino Francés como las de O Cebreiro, Arca, Arzúa, O Pino, Palas de Rei o Portomarín tienen un coste por estancia de entre 4 y 8 euros, en otros casos, como el albergue de Sandiás (Ourense), el coste llega a los 942 euros. La tasa media de ocupación en 2023 fue apenas del 20%, con diferencias que oscilan entre el 1% y el 68%, señalando una disparidad importante en la demanda.

A pesar del incremento global de peregrinos, el uso de la red pública descendió en proporción, alcanzando solo el 84% de las estancias del año anterior a la pandemia. Esto evidenciaría una pérdida de capacidad de atracción frente a la oferta privada, que fue la que incrementó su presencia para cubrir la demanda.

Ineficiencias y recomendaciones

Contas cuestiona la planificación de la red y el modelo de gestión centralizado, destacando que la apertura diaria durante todo el año incrementa costes y reduce la eficiencia. El informe recomienda una serie de medidas para mejorar la sostenibilidad: reforzar el control interno, mejorar la transparencia en materia de personal y gestión, revisar el criterio contable de las subvenciones, ajustar la oferta en períodos de baja demanda, cerrar albergues duplicados o menos rentables, explorar modelos de gestión más vinculados al territorio, implantar sistemas de evaluación de la calidad y reforzar la promoción de la red pública. El objetivo es reducir costes sin comprometer la calidad, aumentar la ocupación y garantizar una gestión más racional de los recursos públicos.

Contas ha emitido una serie de recomendaciones para reducir costes en los albergues públicos sin comprometer la calidad / ECG

La defensa de la Xunta

La Xunta de Galicia respondió a las críticas señalando que la red pública de albergues nunca buscó un beneficio económico directo, sino garantizar la accesibilidad del Camino durante todo el año, especialmente en los meses de invierno cuando la oferta privada desaparece.

Subraya el gobierno gallego que sin este servicio sería imposible atender los peregrinos invernales y que la red ha actuado como motor para el desarrollo de una oferta privada complementaria a lo largo de tres décadas. La administración también defiende que por cada euro invertido en la red pública el retorno económico supera los 45 euros, y que esta inversión supone una forma significativa de promoción de las localidades del Camino, generando riqueza y manteniendo la tradición cultural xacobea. La Xunta recalca que este valor intangible es un elemento identitario y símbolo de la hospitalidad y cuidado de las tradiciones del Camino de Santiago.