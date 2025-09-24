Galicia mira al Atlántico pendiente del rumbo incierto del huracán Gabrielle

Vientos que llegan a superar los 220 kilómetros por hora y categoría 4. El avance del huracán Gabrielle por el Atlántico Norte mantiene en alerta a los servicios meteorológicos europeos por su posible aproximación a la península ibérica. Aunque los modelos coinciden en que no llegará como huracán, sino transformado en una borrasca extratropical, su trayectoria final sigue marcada por la incertidumbre.

El camino hacia Europa

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Gabrielle alcanzará este viernes el archipiélago de las Azores ya rebajado a categoría 1. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos activó la vigilancia en esas islas ante la cercanía del sistema. A partir de ahí, el ciclón entrará en un proceso de transición extratropical: dejará de ser un huracán como tal para convertirse en una borrasca profunda, un fenómeno relativamente frecuente en otoño cuando estos sistemas se desplazan hacia el este.

Lo que aún no está claro es la intensidad con la que Gabrielle se acercará a la península y dónde impactará con exactitud. El modelo determinista del Centro Europeo de Predicción (ECMWF) apunta a que podría entrar por el oeste peninsular como borrasca o incluso como depresión tropical, pero siempre con un margen de incertidumbre elevada. Los escenarios que se manejan van desde una borrasca común, con lluvias y vientos intensos, hasta una situación más adversa que podría dejar mala mar, rachas de viento fuertes y precipitaciones abundantes en el litoral atlántico.

El tiempo en Galicia los próximos días

Según Meteogalicia, por lo de ahora, el tiempo seguirá bajo la influencia anticiclónica. Este miércoles se esperan nieblas en zonas de interior a primeras horas y cielos poco nubosos durante la jornada. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con máximas que alcanzarán los 27 grados en Ourense, 25 en Pontevedra o 24 en Vigo, mientras que en A Coruña, Ferrol y Santiago los valores se moverán alrededor de los 22 grados. El viento soplará flojo del este-noreste, con intervalos moderados en el litoral y rachas fuertes por la mañana en Bares.

El jueves se repetirá el patrón, con tiempo seco, cielos despejados y ascenso de las máximas, que se situarán de nuevo por encima de los 25 grados en zonas del interior. Para el viernes, Galicia quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, con el ex-Gabrielle avanzando por el Atlántico. Se prevé la aparición de nubes altas por la tarde, sin cambios significativos en las temperaturas.

Galicia continuará hasta el viernes bajo la influencia del anticiclón, con temperaturas discretas para la época / Antonio Hernández

Un fin de semana marcado por la incertidumbre

Será a partir del sábado cuando se note un cambio de tendencia, con la llegada por el oeste de la borrasca asociada al exhuracán Gabrielle. Se prevé que el viento del sur se intensifique y aumente la probabilidad de lluvias, sobre todo hacia la noche. El domingo podría estar condicionado por la evolución de este sistema, aunque a día de hoy no se puede concretar con precisión ni la intensidad de las precipitaciones ni la fuerza de los vientos.

De cara a el inicio de la próxima semana, los modelos indican un regreso de la influencia anticiclónica y un ascenso progresivo de las temperaturas, que podrían situarse en valores ligeramente superiores a los habituales en esta época del año. Con todo, el seguimiento del sistema Gabrielle será clave en las próximas jornadas, ya que su trayectoria final determinará su impacto real en Galicia.