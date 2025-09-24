Operativo en O Salnés: varias detenciones y registros tras el alijo de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra

Un operativo policial de gran envergadura sacude estos días la comarca de O Salnés, con la participación de la Policía Nacional y de la DEA estadounidense, tras el histórico alijo de más de 3.500 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal. Las actuaciones, que continúan abiertas, incluyen registros y detenciones en varios puntos de Pontevedra, centrados en desmantelar la red responsable de este importante desembarco que se cree que pudo haberse realizado en narcosubmarino.

Uno de los 80 fardos de cocaína encontrados en A Pobra / Cedida

Tres primeras detenciones en A Pobra

Las primeras detenciones se produjeron el pasado 14 de septiembre en la aldea de Virxe do Monte, en A Pobra, donde agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia arrestaron tres hombres de nacionalidad colombiana, enviados a prisión provisional por la jueza titular de Muros al apreciar riesgo de fuga y destrucción de pruebas. La droga fue descargada de madrugada en la playa de Cabío y transportada en un vehículo que, durante una persecución, dejó caer alrededor de un millar de kilos.

Posteriormente, la Policía local, siguiendo pistas facilitadas por la Nacional, localizó en otra zona rural un segundo alijo con 85 fardos —unos 2.125 kilos—, que se suman a los 1.500 incautados inicialmente. El volumen total supera los 3.600 kilos, uno de los mayores decomisos de cocaína realizados en Galicia.

Momento de la detención de los tres colombianos en A Pobra relacionados con el alijo de más de 3.600 kg de cocaína / Cedida

Entre las actuaciones más recientes figura el registro de un taller de embarcaciones en Tragove (Cambados), vinculado a una empresa de alquiler náutico en Sanxenxo, y varias detenciones que se suman a las iniciales. La investigación continúa abierta, con la policía tras la pista de los responsables que lograron huir, identificados parcialmente mediante la matrícula de un vehículo.