Sandra Garrido, una de las integrantes de la Flotilla: “Estamos pedindo que se protexa non só á Flotilla, sobre todo a Gaza”

“Vivimos coa sensación de que isto é o que esperabamos antes ou despois”. Con estas palabras, la abogada gallega Sandra Garrido –una de las cientos de personas que partieron hace unas semanas desde el puerto de Barcelona rumbo a Gaza a bordo de una veintena de barcos para acabar con el bloqueo que el Gobierno de Binyamín Netanyahu ha impuesto sobre el enclave palestino–, resume a EL CORREO GALLEGO los ataques denunciados por la Global Sumud Flotilla en las últimas horas.

Según los activistas, la Flotilla a Gaza visualizó “más de 15 drones a baja altura” sobrevolando los barcos, de los cuales diez sufrieron daños tras escucharse un total de 13 explosiones.

Para Garrido, estos ataques “sempre son unha incertidume porque non sabes se se van a incrementar a súa crudeza”, aunque esta abogada coruñesa afincada en Santiago desde hace años declara que “os ánimos seguen como estaban”.

“Non hai ningunha diferenza, só que hai máis cansancio e isto é unha guerra psicolóxica”, destaca poco antes de asegurar que la decisión de gobiernos como el español y el italiano de proteger a la Flotilla con buques de guerra después de que la misión humanitaria reclamase “escolta marítima y observadores diplomáticos” es positiva, pero “segue chegando tarde e chega a unha xente e non a outra”.

“Estamos pedindo que se protexa á humanidade, non só á Flotilla, pero, sobre todo, que se protexa a Gaza”, añade Garrido, que representa a la delegación gallega, aunque no es la única persona que vive en nuestra comunidad a bordo de estos barcos que se dirigen a Gaza. De hecho, en otro navío, tienen como patrón a Manu López, un residente de la localidad pontevedresa de Oia, quien en declaraciones recogidas por Faro de Vigo, del mismo grupo editorial que este medio, ha asegurado que “nos preparamos para nuevos ataques, tal vez peores”. Todo ello, sin olvidar su misión: “Alcanzar Gaza con ayuda humanitaria para romper el sitio y generar un corredor humanitario”. Algo que también tiene muy claro Garrido. “Isto ten que parar. Israel ten que parar e nós seguiremos avanzando hacia Gaza. Temos vontade de seguir e determinación”, sentencia.