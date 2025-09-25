Altri ve su exclusión de la planificación de la red eléctrica como «política»: «Supondría obligar al territorio a renunciar a la instalación»

A falta de una confirmación oficial por parte del Gobierno central, Altri considera que su exclusión de la planificación de la red eléctrica anunciada por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, responde a una cuestión «puramente política». «La potencial exclusión del proyecto de la planificación eléctrica supondría obligar al territorio a renunciar a una instalación que contribuiría a su descarbonización», señaló Greenfiber, la sociedad creada por el grupo portugués para promover la fábrica en el municipio lucense de Palas de Rei, a través de un comunicado.

La compañía explica de que «hasta la fecha no se ha recibido comunicación oficial sobre la inclusión o exclusión de 'Gama' en dicha planificación» y que será, una vez notificada, cuando «se proceda a analizar detalladamente los argumentos técnico-económicos aplicados y se estudiará la posibilidad de presentar alegaciones siguiendo el curso administrativo habitual una vez la planificación de red se eleve a público». «Greenfiber no renuncia a utilizar todos los mecanismos de recurso administrativo a su alcance», apunta Olga López Arias, responsable de Relaciones Institucionales de Greenfiber y directora de RRHH de Altri en España, en el comunicado.

«De rechazarse su acceso a la red», recalca la empresa, «se perdería una oportunidad para avanzar en la consecución del objetivo-país establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de que la energía renovable represente el 81% de la generación eléctrica en España en 2030, con el consecuente desaprovechamiento del beneficio ambiental y económico para hogares y empresas».

Greenfiber recuerda, asimismo, que «la planta de fibras textiles de Palas de Rei ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que reconoce el cumplimiento estricto de la legislación nacional y europea que garantizan que 'Gama' es sostenible, respetuoso con el medio y coexistente con todas las actividades económicas que se desarrollan en el entorno». «Es una planta energética neutra», reclaman.