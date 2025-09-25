La Comunidad Valenciana reconoce la contribución de Monbus tras la dana

La Generalitat valenciana ha entregado el pasado lunes, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, reconocimientos a distintas compañías, entre las que se encontraba Castromil (Monbus), por su compromiso y colaboración para la reconstrucción de la movilidad tras la trágica dana de octubre del pasado año «con las mejores condiciones de seguridad y garantías de futuro».

En concreto, a Monbus se le distinguió por la prestación del contrato de emergencia del servicio sustitutorio de autobús entre Picassent-Torrent-Valencia y Picassent-Torrent, una operativa que la empresa gallega atendió con lanzaderas desde el 4 de noviembre de 2024 –cinco días después de la riada– hasta el 30 de junio de 2025, desde las 06.00 horas hasta las 21.00 horas ininterrumpidamente de lunes a domingo. Además, durante los días posteriores a la dana, Monbus realizó distintos traslados en zonas críticas, recogió a voluntarios desde Valencia a zonas 0 y ayudó en los traslados de militares desde diferentes puntos de España. Y todo, después de sufrir daños en buena parte de su flota a causa de la dana.

El reconocimiento fue entregado a Juan Antonio Montoya, director general de expansión de Monbus, por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat valenciana, Vicente Martínez Mus, bajo la denominación de «Recuperem Valencia».