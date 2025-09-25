Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Comunidad Valenciana reconoce la contribución de Monbus tras la dana

La empresa gallega realizó distintos traslados en zonas críticas, recogió a voluntarios desde Valencia a zonas 0 y ayudó en los traslados de militares desde diferentes puntos de España

Varios vehículos de la flota de la empresa gallega Monbus

El Correo Gallego

Santiago

La Generalitat valenciana ha entregado el pasado lunes, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, reconocimientos a distintas compañías, entre las que se encontraba Castromil (Monbus), por su compromiso y colaboración para la reconstrucción de la movilidad tras la trágica dana de octubre del pasado año «con las mejores condiciones de seguridad y garantías de futuro».

En concreto, a Monbus se le distinguió por la prestación del contrato de emergencia del servicio sustitutorio de autobús entre Picassent-Torrent-Valencia y Picassent-Torrent, una operativa que la empresa gallega atendió con lanzaderas desde el 4 de noviembre de 2024 –cinco días después de la riada– hasta el 30 de junio de 2025, desde las 06.00 horas hasta las 21.00 horas ininterrumpidamente de lunes a domingo. Además, durante los días posteriores a la dana, Monbus realizó distintos traslados en zonas críticas, recogió a voluntarios desde Valencia a zonas 0 y ayudó en los traslados de militares desde diferentes puntos de España. Y todo, después de sufrir daños en buena parte de su flota a causa de la dana.

El reconocimiento fue entregado a Juan Antonio Montoya, director general de expansión de Monbus, por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat valenciana, Vicente Martínez Mus, bajo la denominación de «Recuperem Valencia».

