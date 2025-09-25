Galicia mira o espello de Portugal: a clave do boom aeroportuario de Sá Carneiro
Colectivos empresariais e sociais da Eurorrexión apelan a dar un paso á fronte para liderar a coordinación aeroportuaria logo de 15 anos de diálogo político sen froitos
No ano 2009 púxose en marcha o Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas para Galicia e en 2014 constituíuse o Comité de Coordinación Aeroportuaria da comunidade. Porén, máis dunha década despois, todos os esforzos das administracións para ordenar o sistema aeroportuario non deron froitos. A falta de entendemento e o localismo venceron a vontade política, unha realidade que é a que agora empurra aos actores económicos e sociais a activarse para tratar de liderar ese reto de coordinar as catro terminais da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Empresas, universidades, colectivos cidadáns deben presionar na mesma dirección na busca dese modelo de conectividade aérea vital para o futuro dunha zona con máis de 6 millóns de habitantes.
Esa é a principal conclusión do foro aeroportuario organizado polo Club Financiero de Santiago, onde o alcalde de Braga, Ricardo Rio, lembrou que esa foi a fórmula de éxito de Sá Carneiro. Alí foron os sectores económico, social e universitario os que impulsaron o crecemento de Oporto, que hoxe supera máis de catro veces o volume de viaxeiros do Lavacolla, con 14 millóns de pasaxeiros. Esa implicación colectiva foi clave, pero tamén o foron as inxeccións de importantes axudas económicas ás aeroliñas, unha estratexia que en Galicia non acaba de convencer a ninguén e que se abandonou no ano 2012.
Debate de competencias
O foro xirou arredor de dúas mesas, unha máis política e outra máis económica. Na primeira, moderada polo subdirector de EL CORREO GALLEGO, Martín García Piñeiro, evidenciouse que as diferencias entre administracións aínda son moitas. A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, chamou "ao conxunto das administracións" para resolver o "grave" problema dos aeroportos galegos, sumidos nunha "realidade excesivamente parcelada" e instou a Xunta a liderar fronte a Aena o debate e a construír "unha estratexia aeroportuaria de país". Iso sí, ve difícil abordar un plan na Eurorrexión sen resolver antes o de Galicia. E sobre o caso concreto de Santiago, puxo o foco na crise máis inmediata: a de Ryanair e todo o emprego que pode destruír a súa marcha en Lavacolla.
Na mesma liña pronunciouse o concelleiro de Turismo da Coruña, Gonzalo Castro, que tamén fixo referencia a que "Alvedro non é o aeroporto da Coruña, é de Bergantiños, Costa da Morte, Lugo". Castro denunciou "a insensibilidade de Aena para entender a singularidade do sistema aeroportuario galego". Unha singularidade que radica tamén, como coincidiron a rexedora compostelá e o edil coruñés, en que "a distancia máxima entre os tres aeroportos é de 155 quilómetros", os que dista Alvedro de Peinador. Unha "anomalía" que ademais alimentou o "localismo".
A directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, asegurou que a Xunta estuda "áreas de mellora" e si está a exercer as competencias que lle corresponden, mais recalcando que no caso dos avións é o Ministerio de Transportes, a través de Aena, "quen ten a responsabilidade de coordinar as políticas aeroportuarias". Fronte á insistencia de Sanmartín e Castro de que debe ser a Xunta quen lidere a estratexia galega ante ao Goberno central, asegurou que debe ser o ministro, Óscar Puente, quen resolva "a desfeita dos aeroportos galegos", e informou que conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, xa solicitara unha cita con Puente para esa cuestión. Coa man sempre tendida ao diálogo, Fontela tamén lamentou que a estratexia de Aena sexa primar os grandes aeoportos fronte aos máis pequenos e periféricos, por exemplo a través das taxas, o que prexudica as terminais galegas.
No que sí coincidiron todos foi na estratexia de non competir a través da financiación pública directa das aeroliñas para captar voos, aínda que iso parece supor unha desvantaxe no noroeste, onde Sá Carneiro si que o fai e onde Asturias dedicou "30 millóns de euros" a ese fin e só a Deputación de León "12 millóns", segundo datos de Gonzalo Castro.
Desde Portugal, Ricardo Rio lembrou que Oporto si dá axudas, pero só nas fases iniciais para "convencer" as aeroliñas de que as rutas serán rendibles. Ademais, é un investimento con retorno: hoxe Sá Carneiro "xera 20.000 empregos e o 3% do PIB da Eurorrexión". También apuntou á alta velocidade ferroviaria como unha oportunidade e non unha competencia, xa que permitirá conectar "os catro aeroportos" e repartir os fluxos mellor que agora, xa que son case cinco millóns os galegos que usan a terminal lusa cada ano.
Especialización
Xa na mesa cos actores económicos, abordouse unha cuestión xa deslizada tamén por Gonzalo Castro: a da especialización aeroportuaria. Na práctica, sería algo así como dedicar algunha terminal a mercadorías, outra centrala en voos de perfil máis profesional, noutra concentrar o turismo.... O presidente da CEG, Juan Manuel Vieites, lembrou a experiencia de Euskadi nese sentido, tras concentrar todo o tráfico de mercancías en Vitoria. Ademais, o presidente da patronal aproveitou para propor que sexa "o Parlamento" como representante dos galegos quen "lidere" esa coordinación aeroportuaria, para salvar así as leas políticas e os conflitos de intereses.
Os representantes empresariais lusos Ramiro Brito (AE Minho) e Manuel Cunha (AE Viana do Castelo), xunto á economista María Bastida (USC) e o vicesecretario do Club Financiero, José María Fernández, lembraron á vez que os voos non son só turismo, senón que son vitais para a economía. "Ter boa conectividade aérea é un factor atractor de empresas" nun contexto no que se camiña cara a unha nova deslocalización, polo que animan a que sexa o sector privado o que loite por esa "coordinación". "Cooperar sempre é mellor que competir", dixeron Brito e Cunha, nunha mesa na que foi José María Fernández quen puxo a nota pragmática: no medio de debates sobre competencias, intereses ou destinos, "a xente o que quere son voos". "Galicia está nun momento doce e o que temos que facer é guiarnos por Portugal, copialos, e non guiarse polo minifundismo".
Wizz Air podería entrar en Galicia ante o baleiro de Ryanair
A compañía húngara de baixo custo Wizz Air considera que as tarifas aeroportuarias en España son "competitivas" en comparación con outros aeroportos de Europa onde opera, polo que non descarta entrar nalgúns dos destinos que abandonou Ryanair como por exemplo Galicia, segundo explicou o seu director de Comunicación, Andras Rado. Entre esas bases que deixará de operar Ryanair está Santiago.
Rado presentou o plan de crecemento da aeroliña en España, onde Wizz Air xa ofrece este ano 10 millóns de asientos, un 20% máis que en 2024 —3 millóns máis—, e transportou no que vai de ano a 6,7 millóns de pasaxeiros en 31.000 voos.
Aínda que o plan de crecemento de Wizz Air non ten nada que ver co recorte anunciado por Rayanir, a compañía húngara si vai aproveitar ese movemento para abrir novas rutas e aumentar as frecuencias. Por iso, Andras Rado entende que "pode ser" que Wizz Air entre en Galicia, rexión moi afectada polos axustes da low cost irlandesa. "É unha cuestión dunha oferta boa destes aeroportos porque necesitamos un bo negocio tamén", agregou o dirixente de Wizz Air, que xa opera no norte de España a través dos aeroportos de Bilbao e de Santander.
- El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande
- El vuelco de un autobús escolar deja atrapados a cinco niños: los bomberos los sacan por el techo