CASO VILLARES
Paloma Lago, sobre la denuncia a Villares: «No puedo daros ninguna información porque es un tema que está judicializado»
La modelo y presentadora gallega reaparecía este jueves ante los medios de comunicación en los Premios de Sostenibilidad y Moda 'Greenwalk', en Barcelona
E. P.
Paloma Lago ha reaparecido este jueves ante los medios de comunicación en los Premios de Sostenibilidad y Moda 'Greenwalk', en Barcelona, después de la repercusión mediática que tuvo hace unos meses por la demanda por presunta agresión sexual que interpuso contra el exconselleiro del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares.
Allí, la modelo ha confesado estar «muy feliz y encantada» de estar en la ciudad condal «presentando estos premios de moda», pero ha dejado claro que «no puedo daros ninguna información sobre este tema porque es un tema que está judicializado».
Impasible ante las preguntas de los reporteros, Paloma ha aguantado la presión mediática y simplemente ha comentado que ha pasado el verano «muy bien, genial», pero no ha querido comentar nada más al respecto.
La exmujer de Javier García Obregón lleva alejada de los medios de comunicación desde antes de verano, en su casa de Cabo Prior, en Ferrol, y allí ha recibido el apoyo incondicional de su familia. Ahora, sigue a la espera de que el proceso judicial siga su curso.
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande
- El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- El vuelco de un autobús escolar deja atrapados a cinco niños: los bomberos los sacan por el techo