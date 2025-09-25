Paloma Lago, sobre la denuncia a Villares: «No puedo daros ninguna información porque es un tema que está judicializado»

Paloma Lago ha reaparecido este jueves ante los medios de comunicación en los Premios de Sostenibilidad y Moda 'Greenwalk', en Barcelona, después de la repercusión mediática que tuvo hace unos meses por la demanda por presunta agresión sexual que interpuso contra el exconselleiro del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares.

Allí, la modelo ha confesado estar «muy feliz y encantada» de estar en la ciudad condal «presentando estos premios de moda», pero ha dejado claro que «no puedo daros ninguna información sobre este tema porque es un tema que está judicializado».

Paloma Lago y Alfonso Villares / B. RAMÓN / XOÁN REY / EFE

Impasible ante las preguntas de los reporteros, Paloma ha aguantado la presión mediática y simplemente ha comentado que ha pasado el verano «muy bien, genial», pero no ha querido comentar nada más al respecto.

La exmujer de Javier García Obregón lleva alejada de los medios de comunicación desde antes de verano, en su casa de Cabo Prior, en Ferrol, y allí ha recibido el apoyo incondicional de su familia. Ahora, sigue a la espera de que el proceso judicial siga su curso.