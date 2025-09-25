Segunda pérdida que sufre el Gobierno de Lugo en los últimos meses: fallece Pablo Permuy

El Concello de Lugo vuelve a estar de luto. El concejal de Recursos Internos del Ayuntamiento, Pablo Permuy Villanueva, ha fallecido la pasada madrugada en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), después de meses luchando contra una larga enfermedad.

Se da la circunstancia de que el fallecimiento de Permuy es la segunda pérdida que sufre el Gobierno municipal de Lugo por motivos de salud en los últimos meses, dado que a principios de marzo falleció la entonces alcaldesa, Paula Alvarellos, como consecuencia de un infarto.

A causa del fallecimiento de Permuy, el Gobierno local informó esta mañana de la suspensión del pleno ordinario del Ayuntamiento de Lugo que iba a celebrarse este jueves.

Permuy, que estuvo al frente de áreas de mucho peso dentro el gobierno local, como Economía o Personal, se incorporó a la vida política en el año 2023, de la mano de Lara Méndez, quien dejó la Alcaldía de Lugo para formar parte de la candidatura al Parlamento de Galicia encabezada por José Ramón Gómez Besteiro. Antes de ejercer como concejal en Lugo, su vida estuvo muy ligada al deporte y a áreas de gestión del Sergas.

Esta nueva pérdida obligará al actual alcalde, Miguel Fernández, a reorganizar las funciones dentro del gobierno local de la ciudad.

Tres días de luto oficial

Como consecuencia del fallecimiento de Pablo Permuy, el Ayuntamiento de Lugo ha emitido un comunicado en el que expresa “su profundo pesar” y comunica que han sido declarados tres días de luto oficial en el municipio, desde las 10:00 horas de este jueves, hasta las 10:00 horas del domingo, 28 de septiembre. Durante ese tiempo, las banderas en la Casa do Concello y demás dependencias municipales ondearán a media asta y quedan suspendidos todos los actos oficiales hasta que finalice el período de luto oficial.

“Toda la corporación municipal y el equipo de gobierno lamentan esta pérdida irreparable y acompañan a su familia, amistades, compañeros y compañeras en un momento de enorme dolor para la ciudad”, subraya ese comunicado. Asimismo, recuerda que “desde su incorporación a la corporación en 2023, Pablo Permuy asumió con entrega y responsabilidad algunas de las áreas de mayor peso del gobierno local, como Economía, Personal, Contratación y Patrimonio”.

“Su trayectoria profesional, ligada a la gestión económica en el Sergas, y su amplia experiencia en el mundo del deporte, especialmente en el balonmano, avalaron siempre su seriedad, templanza y capacidad de liderazgo”, añade.

Subraya, además, que en la vida pública destacó “por su proximidad y por la firme voluntad de construir consensos, valores que le permitieron ganarse el respeto y el aprecio tanto en el ámbito político como personal”. “Su paso por el Ayuntamiento deja una huella imborrable, tanto por el trabajo desarrollado como por sus cualidades humanas”, concluye.