Silvia Reboredo: "Galicia quiere que el farmacéutico se integre en la asistencia sanitaria"

La colaboración entre la Consellería de Sanidade y las farmacias gallegas se estrechó tras la pandemia. ¿Marcó el covid un punto de inflexión?

Efectivamente, porque las farmacias asumieron un papel protagonista y estuvieron disponibles para todos los gallegos. Contribuyeron al seguimiento del covid a través de la monitorización en base al consumo que hacía la población de mascarillas y test. De hecho, los gallegos tenían test gratuitos que financiaba el Sergas y las farmacias ayudaban a hacerlo a quien no se atrevía. Así que podemos decir que fue el origen de lo que hoy llamamos Red de Farmacias Centinela.

¿Cómo valora esa experiencia de farmacias centinela puesta en marcha este mismo año?

Estamos satisfechos con el servicio. La iniciativa consiste en hacer un seguimiento desde la Consellería de Sanidade de la venta de medicamentos antigripales y test de antígenos a partir de los datos que dan 70 farmacias, con el objetivo de detectar de forma precoz la evolución de la gripe y otras infecciones respiratorias y anticiparse a los picos. Y la Sanidad Pública reconoce esta labor a las farmacias de distintas formas.

¿Se ampliará esa red?

Espero que sí. La idea es avanzar en ese trabajo de coordinación. El lema del farmacéutico de este año va en esa línea: Piensa en farmacia, piensa en salud. Hace hincapié en dar visibilidad a todos los farmacéuticos vinculados a la salud en su ámbito de actuación, lo que incluye a los profesionales de oficina de farmacia, para que cuando pensemos en la salud incorporemos también al farmacéutico. Hay que poner de manifiesto esa doble vertiente de la profesión: por un lado, la ciencia farmacéutica; pero por el otro está la creciente labor social que desarrollan las farmacias, que siempre estuvo ahí pero que quizás visibilizamos más desde la pandemia.

De hecho, buena parte de los programas de colaboración del Sergas con las farmacias caminan hacia el refuerzo de esa vertiente social: seguimiento de adherencias, seguridad, polimedicación...

Todos responden a nuestra intención de incorporar a los farmacéuticos comunitarios a la asistencia sanitaria de forma explícita.

¿En qué consiste exactamente ese programa de mejora de la adherencia terapéutica y entrega de pastilleros personalizados?

Un farmacéutico o un profesional sanitario pueden identificar a un paciente que cumple una serie de criterios que le permiten beneficiarse de que una farmacia le elabore semanalmente un sistema personalizado de dosificación. Eso lleva implícito que detrás hay un profesional farmacéutico responsabilizándose de preparar todos los medicamentos separados por tomas diarias y también haciendo seguimiento de su uso, atendiendo a reacciones adversas o resolviendo dudas.

Es medicina personalizada.

Es un servicio absolutamente personalizado. El Sergas apuesta por él y remunera a las oficinas de farmacia por este trabajo. Pero además significa otra cosa: que el farmacéutico se integra con el médico o el enfermero, como un profesional más en el sistema sanitario. Entonces, es un trabajo muy importante de integración y de colaboración, ya que si al paciente se le cambia la medicación en el hospital o el centro de salud, la oficina de farmacia debe estar informada.

¿Y qué tal responde?

Está en marcha en más de 500 farmacias y en este momento hay más de 600 pacientes a los que ya se les hace seguimiento de adherencia terapéutica a través de estos sistemas personalizados de dosificación. Estamos satisfechos con la experiencia y va a seguir adelante.

¿Funciona ya su entrega de medicamentos a domicilio?

Estamos desarrollando un decreto para regularlo. Nuestra ley de ordenación farmacéutica describe en el artículo 7 lo que se llama supuestos especiales de entrega de medicamentos, que contempla dos: el acercamiento al domicilio de los medicamentos de receta y de medicamentos de dispensación hospitalaria. En la pandemia ya fue necesario ese servicio porque estábamos confinados y el acceso a los hospitales se restringía. Ese fue el primer impulso, gracias a que nuestra ley de ordenación farmacéutica, pionera en España, ya lo contemplaba. Ahora lo estamos desarrollando para poder generalizarlo con equidad de forma inminente.

¿Cuáles son las principales demandas del sector farmacéutico?

Incorporar al farmacéutico a las actividades asistenciales o, dicho de otro modo, reconocer esa actividad que hacen las farmacias. El aumento de la supervivencia, el envejecimiento o la cronicidad aumentan la demanda de profesionales sanitarios y necesitamos a más profesionales que se impliquen en las actividades asistenciales. Entonces, una de las grandes demandas es reconocer esa actividad asistencial de las farmacias con sus pacientes. Pero claro, ese reconocimiento hay que plasmarlo en una ley estatal y ahora estamos en un momento clave. La Consellería de Sanidade quiere integrar al farmacéutico en todo el proceso asistencial de atención al paciente, no solo al dispensar un medicamento, sino en el seguimiento, la medición, los resultados e incluso la toma de decisiones.

¿Y llegarán a prescribir medicamentos los farmacéuticos?

Para que un farmacéutico prescriba medicinas, como en Reino Unido, hace falta una incorporación de competencias en la ley. Lo relevante es que para aumentar la capacidad de asistencia en una sociedad más envejecida y con enfermedades crónicas los farmacéuticos pueden colaborar en determinadas tareas, porque son expertos en medicamentos y en seguridad. La ley estatal está en fase de reforma y podría empezar a dar algún paso en este sentido, pero no sabemos cómo va a quedar. Pero igual que los podólogos ya recetan medicamentos en su ámbito, creemos que los farmacéuticos también pueden optimizar la prescripción en el marco de una colaboración multidisciplinar y de acuerdo a los protocolos que se establezcan.

¿Hay falta de profesionales también en las farmacias gallegas?

Pues nos trasladan que cada vez son más complejas las sustituciones o las guardias, por ejemplo.

Cada vez se detectan más alertas por desabastecimiento de fármacos. ¿Es preocupante?

Es fruto del mundo globalizado, que cambió la demanda de medicamentos. Antes se concentraba en algunos lugares, pero ahora hay una demanda mundial que altera los flujos y provoca roturas de stock o escasez. Se está convirtiendo en algo menos excepcional, pero tampoco es generalizado. Es un problema en el que todos los agentes del sistema sanitario están implicados para minimizar la afección en la población. Si la propia Agencia Española del Medicamento detecta un desabastecimiento sin alternativa en nuestro mercado, autoriza la importación. Y nosotros, junto a las propias farmacias, nos coordinamos para que en esos casos haya suficiente información y se produzcan cambios de prescripciones, ya que hay alternativas.

¿Hay en Galicia venta fraudulenta de medicamentos?

Esa labor es de Inspección Farmacéutica, pero no hay alerta ni grandes casos en Galicia.

Farmacia de la red centinela de Galicia, en A Estrada. / Bernabé / Javier Lalín

La primera línea para el cuidado de la salud

Entre las muchas lecciones que dejó la pandemia, una de ellas fue el potencial de las farmacias como eslabón clave en la cadena de atención sanitaria. Desde el punto de vista más técnico, revelaron su capacidad para monitorizar la circulación del coronavirus en un área determinada mediante el análisis de ventas de mascarillas y test de antígenos, una información muy valiosa para el Sergas a la hora de decretar medidas. Pero hay algo más, porque desde una perspectiva más social, los farmacéuticos se convirtieron en salvavidas para la población en un momento en el que se vivía con miedo y limitaciones.

Ese doble papel de las boticas cobró en la comunidad gallega más relevancia si cabe por su dispersión poblacional y su envejecimiento. En la Galicia de los 31.000 núcleos de población, tener 1.400 farmacias repartidas por el territorio fue un factor diferencial y la Consellería de Sanidade tomó buena nota.

La pandemia se convirtió así en el motor que aceleró una colaboración entre la Consellería de Sanidade y los cuatro Colegios Oficiales de Farmacéuticos gallegos que ya venía de atrás, pero que dio un paso al frente. Fue el origen de la Red de Farmacias Centinela de Galicia y de otros programas que están ya en marcha o en diseño, siempre con un único objetivo: reforzar la capacidad asistencial de la sanidad.

Red de Farmacias Centinela

Activada en enero de este año, se trata de un entramado vigía que, compuesto por 70 farmacias, traslada semanalmente a Sanidade sus registros de venta de medicamentos antigripales y test de antígenos, con el objetivo de que la Dirección Xeral de Saúde Pública pueda anticipar la evolución de la gripe y otras infecciones respiratorias.

Adherencia terapéutica

En el año 2003, la consellería y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos se propusieron optimizar la relación entre los pacientes y sus tratamientos. Nació así el Programa de Mejora de la Adherencia Terapéutica a través de la preparación y entrega de sistemas personalizados de dosificación. Con él, los pacientes polimedicados —diez o más fármacos— a partir de 70 años pueden acudir a farmacias que se encargan de la organización, dosificación y dispensación correcta de los medicamentos, garantizando la eficacia y seguridad. Lo financia el Sergas y participan 500 farmacias que benefician a más de 600 gallegos.

Seguridad con los fármacos

Galicia también pone el foco en la ayuda a los mayores con la revisión, conciliación y adherencia a la medicación. Son varios programas basados en la participación del farmacéutico en la asistencia al paciente, en colaboración con el médico y siempre para lograr resultados que mejoren la seguridad.

Se trata del Programa de Prácticas Seguras con Medicamentos de Uso Crónico; el Programa de Revisión y Conciliación de la Medicación al Alta Hospitalaria en Atención Primaria, que llegó a 13.469 gallegos y detectó discrepancias en conciliación en 2.898 pacientes; y el Programa de Atención Farmacéutica en Centros Sociosanitarios, que da cobertura al 33 % del total de residencias y al 52 % de las plazas. Con él, los servicios de farmacia de los hospitales suministren la medicación a los residentes bajo la supervisión de un farmacéutico, que realiza un seguimiento de la pauta.

Medicamentos a domicilio

Un objetivo «prioritario» para la Xunta es facilitar el acceso equitativo a tratamientos y terapias, así como mejorar el acceso de los usuarios. Para ello, está en desarrollo el nuevo decreto para la entrega de medicamentos y productos sanitarios a domicilio a las personas dependientes. Estos gallegos podrán optar por recibir la medicación en su hogar o recogerla en alguna de las cinco farmacias más próximas a su domicilio.

En esta línea, en febrero se activó la prescripción de medicamentos no demorables, que evitó a 1.300 gallegos con una enfermedad crónica interrumpir su tratamiento por no tener activa su dispensación en las oficinas de farmacia.

Nueva legislación

Al tiempo que activa programas, Sanidade también dota a las farmacias de un marco legal adaptado a los tiempos. En marzo se aprobó el decreto que regulará la información, publicidad y señalización de las farmacias; y trabaja en el desarrollo de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Galicia, que regulará los requisitos para la creación y funcionamiento de las unidades de farmacia y de los depósitos de medicamentos en los centros de atención primaria.

Tecnología, infraestructuras e I+D+i

La velocidad a la que avanza la sociedad obliga también a la Xunta a adaptar el ecosistema farmacéutico a cada momento. Por ello, el ámbito tecnológico es uno de los pilares básicos de la política sanitaria , también para las farmacias, sobre todo a través de la digitalización de los sistemas de dispensación. Sanidade captó 600.000 euros para el desarrollo de nuevos proyectos en ese sentido.

Además, la Xunta completa sus actuaciones vinculadas con el sector farmacéutico realizando un importante esfuerzo en la mejora de sus infraestructuras farmacéuticas y su apuesta por la investigación e innovación. En esta línea, el Ejecutivo autonómico ha realizado una inversión de 3,1 millones de euros para modernizar los servicios de farmacia de los hospitales públicos de Ferrol, O Barco de Valdeorras, Monforte de Lemos y Santiago . Destaca la reciente licitación para el suministro e instalación del almacenamiento automatizado de farmacia en el Hospital Público Montecelo de Pontevedra. Esta actuación, con una inversión próxima al millón de euros, permitirá implementar sistemas automáticos de almacenamiento tipo carrusel que optimizarán el espacio físico disponible, reducirán los tiempos de preparación de pedidos y mejoraránel control del stock.

Por último, la Xunta lleva a cabo diferentes colaboraciones para impulsar las investigaciones y el conocimiento relacionado con las ciencias farmacéuticas. Recientemente, acaba de renovar su compromiso con la Real Academia de Farmacia de Galicia para impulsar la investigación en este ámbito, contribuir al progreso y a la difusión del conocimiento de las ciencias farmacéuticas entre los profesionales y fomentar la educación socio-sanitaria de la población.