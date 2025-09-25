Turistas y pernoctaciones tienden al récord... mientras los excursionistas en Galicia se desploman casi un 40%

Una escapada de sábado a la Ribeira Sacra para admirar el paisaje desde alguno de los miradores al río Sil, ciudadanos del sur de la comunidad que deciden pasar el domingo en Vigo o grupos organizados por touroperadores que hospedados en las Rías Baixas deciden pasar un día en Santiago. Las casuísticas son muy diversas pero, a tenor de la Encuesta de Turismo de Residentes en España que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), las excursiones de un día en la comunidad han caído casi un 40% desde el primer semestre del 2019.

Un acusado descenso que llega en un contexto en el que el crecimiento del turismo en Galicia parece que no ha alcanzado todavía su techo. Así las cosas, tanto el sector como Turismo de Galicia esperan volver a batir todos los registros, tanto de viajeros como de pernoctaciones, en este 2025.

Un incremento del turismo que ha motivado que tres de las siete ciudades gallegas —Vigo, A Coruña y Santiago— hayan aprobado ya o tengan pensado implementar en el corto plazo una tasa turística con el objetivo de que ese aumento de visitantes revierta en unas mejores infraestructuras y servicios públicos para todos, turistas y vecinos. Un suerte de impuesto que grava únicamente al que pernocta que otros concellos más pequeños como O Grove, A Illa de Arousa, Carnota o Muros ven también con buenos ojos, aunque no han dado pasos todavía para su aprobación en el pleno municipal.

Precisamente, en Santiago, más allá de la falta de diálogo con el sector, una de las principales críticas que la Unión Hotelera ha formulado contra el Ejecutivo de Goretti Sanmartín por la asunción de la tasa es que con ella se grava a quien hace noche en la ciudad y, por lo tanto, realiza un gasto en ella y no a los excursionistas.

Sorpresa en las agencias

Conforme a las declaraciones realizadas a este diario por touroperadores, esta caída del excursionismo en Galicia no viene causado por un descenso de las excursiones de grupos. «Nosotros prácticamente todos los años organizamos las mismas excursiones para asociaciones y grupos de la zona de Pontevedra, por ejemplo, a la Ribeira Sacra y a Santo André de Teixido y no notamos que haya habido un descenso en el número de participantes», explican desde Viajes Darío, una agencia especializada en el excursionismo de Pontevedra.

Es importante recordar también que la medición del INE hace referencia al turismo de residentes, es decir, los ciudadanos portugueses que cruzan la frontera los fines de semana para comer y pasar el día en algún concello gallego o la cruceristas que tras llegar a alguno de los puertos de la comunidad deciden contratar un autobús para realizar alguna visita, no están incluidos en el conteo.

De este modo, durante el primer semestre del año el instituto estadístico contabilizó hasta 4,9 millones de excursiones en Galicia de residentes en España. Esto supone un descenso del 39% con respecto al mismo periodo de 2019, cuando se contaron hasta 8,1 millones de excursiones en la comunidad. El descenso es generalizado en toda España, de hecho ninguna comunidad autónoma suma más excursionistas en el primer semestre de 2025 que en el mismo periodo anterior a la pandemia. Sin embargo, Galicia registra el descenso más acusado solo por detrás de Extremadura dónde los viajes de un día de residentes españoles cayeron hasta un 57%.

Menos gente y más gasto

La tendencia de gasto de los excursionistas camina también por otros derroteros que la de los turistas. A finales del mes de agosto, el presidente del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal, apuntaba que se estaba percibiendo una contención del gasto de los visitantes en verano. Una moderación del dispendio que Pardal ejemplificaba en «la bajada del ticket medio en la restauración y en la tendencia a la baja del número medio de pernoctaciones». En sentido contrario, el gasto medio de los excursionistas se ha incrementado en los últimos seis años hasta un 32%, pasando de los 33,6 euros que se gastaban a diario durante el primer semestre de 2019 a los 44,3 euros que se desembolsaron durante el primer semestre del presente año.