Sin avisos en Galicia por la llegada de Gabrielle: ¿Cómo será el tiempo este fin de semana?

El ya exhuracán Gabrielle, que continúa debilitándose en el Atlántico, seguirá su avance hacia el sur de la península ibérica durante este fin de semana, tal y como confirman las últimas actualizaciones del Centro Nacional de Huracanes. Las predicciones meteorológicas aseguran que Galicia quedará fuera del impacto directo, sin avisos activos, pero con influencia indirecta en el tiempo, especialmente durante el sábado.

Durante la jornada de este viernes Galicia se mantendrá en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, con Gabrielle alejado en el Atlántico. Se prevé una mañana con nieblas en zonas de interior, que abrirán paso a cielos despejados a lo largo del día. Por la tarde, la llegada de nubes altas será la nota dominante. Las temperaturas permanecerán estables o con ligeros descensos, mientras que el viento soplará flojo de dirección variable, predominando el oeste por la tarde.

Las mínimas se situarán entre 6ºC en Lugo y 14ºC en A Coruña, y las máximas oscilarán entre 22ºC en A Coruña y 27ºC en Ourense, con Santiago alcanzando los 23 ºC.

Sábado: influencia indirecta de Gabrielle

El sábado Galicia estará más próxima a la influencia de los restos del huracán Gabrielle, convertido en borrasca. Así, se esperan cielos cubiertos con nubes medias y altas, acompañados de precipitaciones más frecuentes y localmente fuertes, sobre todo en el oeste y sur de la comunidad. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras las máximas descenderán ligeramente. El viento soplará de componente sur, flojo en tierra con intervalos moderados y rachas fuertes en zonas altas, girando a noreste por la noche.

Domingo: alternancia de nubes y claros

Para el domingo, Galicia quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones. Los cielos estarán parcialmente nubosos, con alternancia de nubes y claros desde mediodía. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas permanecerán estables. El viento soplará moderado del noreste, con intensidad fuerte en zonas marítimas entre Sisargas y Fisterra.

Tras el paso de Gabrielle, el domingo empezará a recuperarse el buen tiempo en Galicia / Antonio Hernández

Lunes: retorno de la estabilidad

El inicio de la semana traerá de nuevo influencia anticiclónica a Galicia. El cielo quedará parcialmente nublado por nubes altas, con nieblas en el interior de la provincia de Lugo y en zonas del Miño y del Sil. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras las máximas se mantendrán sin cambios significativos. El viento soplará moderado del noreste, fuerte en mar abierto entre Touriñán y Fisterra.

En resumen, Galicia vivirá un fin de semana con tiempo variable, sin riesgos directos derivados de Gabrielle, pero con un sábado marcado por la influencia indirecta de la borrasca, especialmente en zonas del oeste y sur. A partir del lunes, la estabilidad meteorológica volverá a recuperar protagonismo.