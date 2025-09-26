El examen teórico de conducir se actualiza: «Ya no vale memorizar»

Las autoescuelas y, sobre todo, su alumnado se preparan para afrontar los cambios que la Dirección General de Tráfico (DGT) llevará a cabo, a partir del próximo 1 de octubre, en el examen teórico de conducir. La primera novedad será la introducción de cuestiones relacionadas con las señales de tráfico, actualizadas el pasado 1 de julio. Entre ellas, se encuentran avisos dirigidos al uso de patinetes eléctricos, puntos de recarga eléctrica o paso de peatones con dificultades motrices o sensoriales.

El examen se mantendrá, eso sí, como hasta ahora en lo que a número de preguntas se refiere: el aspirante a conductor deberá contestar a un total de 30 cuestiones, de las cuales tendrá que tener un mínimo de 27 bien para pasar la prueba y estar más cerca de pilotar en carretera. «Al alumnado ya le estamos, poco a poco, enseñando las nuevas señales, pero también las antiguas, para que pueda ver las modificaciones y las novedades. Todos estos cambios en los exámenes van a ser positivos», explica David Gómez, profesor en la autoescuela lucense Alborada.

El mayor de los cambios en la metodología tendrá lugar, con todo, en el primer semestre del próximo año. Tomando nota de países como Reino Unido o Francia, la DGT incluirá vídeos cortos con situaciones reales de conducción, en las que el alumnado tendrá que elegir de qué modo es más conveniente actuar. Este material audiovisual mostrará circunstancias del día a día de los conductores, tales como complicaciones derivadas de una meteorología adversa, la aparición inesperada de un peatón en la vía o un coche detenido en doble fila.

La pretensión es que durante la preparación del examen se vaya más allá de la memorización y que los futuros conductores sean capaces de indicar cómo actuar en cada caso, evaluando, así, la capacidad de reacción y compresión real de la normativa vigente. «Es una manera de que el alumno no pueda memorizar ni chapar, ya no vale, sino que va a tener que aprender a interpretar las señales y las circunstancias que se dan cuando estás en la carretera», alega Gómez.

Este cambio, apunta, será «más complejo» para las autoescuelas, ya que «se necesitará más material audiovisual para dar clase». Esto redundará, eso sí, de forma favorable de cara a la formación práctica, una vez aprobado el examen teórico: «Antes el alumnado no sabía interpretar muchas situaciones hasta que llegaba al coche, a la acción. Ahora van a llegar con más ventaja».

«Necesito comprender el temario, me parece más útil»

Entre aquellos que aspiran a conducir pronto, las reacciones son diversas, si bien es cierto que no les queda más que acatar la norma. Sara se apuntó hace poco a la autoescuela, aunque, por circunstancias sobrevenidas, prevé que no se podrá examinar este año, por lo que, con probabilidad, ya contará con vídeos en su prueba teórica: «No me importa demasiado que cambie el examen porque mi método de estudio no es la memorización. De hecho, necesito comprender bien el temario, me parece más útil, por lo que, quizás, incluso me beneficie el nuevo modelo».

Carlota, por su parte, es una de esas ‘eternas’ alumnas de autoescuela. «Me apunté ya cuatro o cinco veces», ríe, al tiempo que relata: «Esta vez me lo tengo que sacar porque cambio de puesto de trabajo y no tengo muchas más maneras de ir que no sean en coche». Y sobre los cambios, añade: «Espero sacármelo de encima pronto, antes de que se introduzcan las modificaciones de vídeos».