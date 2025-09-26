La falta de estrategia aeroportuaria deja a Galicia atrás mientras Oporto sigue ganando terreno

El aeropuerto de Oporto sigue consolidándose como el gran polo aéreo del noroeste peninsular en detrimento de las tres terminales gallegas. El Sá Carnero cerró 2024 con 15,9 millones de pasajeros, un 4,8% más, de los que se estima que 1,75 millones eran gallegos. En el mismo periodo, Santiago, A Coruña y Vigo apenas sumaron en conjunto 5,9 millones, con un crecimiento casi plano del 0,18%.

Este contraste se refleja también en las estrategias emprendidas. Mientras la terminal portuguesa amplía destinos —cerca de 130 en los cuatro continentes— y refuerza su conexión por transporte público con Galicia, la comunidad continúa sin un plan conjunto.

Divergencia en la estrategia

En un foro celebrado esta semana en el Club Financiero de Santiago para abordar este reto, la alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín reclamó que “ten que haber unha estratexia aeroportuaria para o conxunto de Galicia”, que lidere a Xunta como "administración competente en turismo e infraestruturas e coa participación dos concellos afectados".

"Falta unha reflexión conxunta do que representa cada un dos tres aeroportos, e isto só pode facelo o Goberno galego coa colaboración do resto de administracións", afirmó en el mismo foro Gonzalo Castro, responsable de turismo de A Coruña que apuesta también por dejar a un lado los localismos y trabajar "con visión de país que atienda a la complementaridad" de las terminales de Alvedro, Lavacolla y Peinador.

En contraposición, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, apuntó al Estado y a AENA como responsables de “hacer atractivas las tasas aeroportuarias y las frecuencias de vuelo” para atraer compañías.

Debilidad del transporte para conectar los aeropuertos

El debate sobre las competencias no es nuevo, pero se reabre en un contexto adverso de caída global de pasajeros y tras el anuncio de Ryanair de cerrar su base en Santiago y su salida de Vigo, al tiempo que refuerza su apuesta por Oporto con nuevas rutas.

Economistas y expertos participantes en el foro advirtieron de la debilidad del transporte público a la hora de conectar los aeropuertos en Galicia, que hace “más fácil llegar de Vigo a Sá Carnero que a Lavacolla”. Una futura línea de alta velocidad entre Oporto y Vigo, prevista para 2030 y con parada en el aeropuerto luso, amenaza con acentuar esa brecha.

Sá Carneiro vio crecer su número de viajeros un 4,8% el año pasado hasta los 15,9 millones, y se estima que alrededor del 11% eran gallegos / Marta G. Brea

La coordinación de los aeropuertos gallegos eres una vieja reivindicación, pero nunca se ha concretado. Mientras tanto, el aeropuerto Sá Carneiro no solo crece, sino que mantiene su ofensiva comercial en Galicia, con promociones a través de agencias y campañas en la prensa local.