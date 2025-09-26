Manu López, patrón en la Global Sumud Flotilla: «Nos preguntarán qué hicimos por Gaza, igual que se hizo con la Alemania nazi»

Manu López es, además de marino y explorador, patrón del velero Meteque, uno de los más de 50 buques que en estos momentos navegan hacia la Franja de Gaza de forma pacífica con ayuda humanitaria y testigo de los ataques con drones que sufrió la Global Sumud Flotilla el pasado martes por la noche. Este pontevedrés afincado en Oia, es, junto a la abogada Sandra Garrido, uno de los gallegos que forman parte de la misión humanitaria, en la que participa desde su partida en Barcelona hace casi un mes. Este jueves por la mañana, a apenas seis días de distancia de su destino, explicó en una entrevista cómo él y su tripulación han vivido la agresión israelí y la decisión del Gobierno de España de enviar un buque de la Armada para acompañarlos, igual que ha hecho Italia.

¿Por qué decide sumarse a la Global Sumud Flotilla?

Me dijeron que necesitaban un patrón para esta misión. Una vez que te hacen esta pregunta, ya no existe la decisión. Es un deber, así de sencillo. Es mi deber como marino. Además, viví en África 18 años, hacía expediciones por la Sierra del Congo, estuve en varios conflictos…, tengo un ‘background’ que encaja con lo que necesitan. Después, con lo que está sucediendo, es muy difícil decir que no. Justo hablando con un amigo antes de que me llamasen surgió esta conversación, y le dije que dentro de 10 o 20 años nos van a preguntar qué hicimos, igual que me preguntaba yo cuando era niño cómo dejaron suceder aquello en la Alemania nazi. Porque para que suceda esto, todo el mundo tiene que ser cómplice. Es muy fácil a veces culpar a los gobiernos, pero al final somos nosotros los que tomamos las decisiones del mundo.

¿Dónde os encontráis ahora?

Ahora mismo estamos derivando en el sur de Creta y preparando la salida. Hemos tenido una reunión bastante larga, de unas tres horas, para reevaluar la situación. Solemos hacer asambleas, donde hablamos todos los capitanes y los miembros más importantes de la organización, y vamos tomando decisiones. Hemos hablado de lo que ha pasado y de la fase final, y también de los apoyos que están viniendo. De hecho acaba de llegar la fragata italiana, la estoy viendo, va a venir otra, y una de España también.

¿Qué significa este apoyo?

Lo hemos celebrado, desde luego, porque es lo que buscamos: generar apoyo internacional, generar más movimiento, generar decisiones. Ser una voz, pero no la nuestra, sino la de todos. A mí me parecen noticias fantásticas, las manifestaciones de Italia, todo el apoyo que tuvimos en Barcelona, las manifestaciones de La Vuelta… Y que ahora haya una representación de una fragata española, en una misión de seguridad, son muy buenas noticias. Aunque no le quita ningún peligro a la misión, de eso somos muy conscientes.

¿Esperáis recibir apoyo como el de Italia y España desde más países?

No sé mucho más ahora, pero sería maravilloso que esto generase una reacción en cadena. Vi también el discurso del Rey en las Naciones Unidas, y a mí todo esto me parece fantástico. Todos los apoyos son bienvenidos, el movimiento es cada vez más grande.

¿Que valoración haces del ataque del martes?

Es un ataque terrorista, un ataque a embarcaciones y personas. Lo primero, es un ataque psicológico: bloquearte la radio, poner música, no dejarte dormir, tener drones encima toda la noche... Esto, además, infringe las leyes marítimas, pero casi es lo de menos. Hay una política del miedo, pero fueron más lejos, nos atacaron directamente, estuvieron lanzando artefactos que explotaban en los barcos. En el Meteque nos cayó la última muy cerca, pero no dentro del barco. A mí me coge por sorpresa, no me lo esperaba tan lejos de ellos (de Israel), y esto quiere decir que quieren parar la Flotilla lo antes posible. Y frenar todo este movimiento que estamos ayudando a generar.

Y la noche del miércoles, ¿sufristeis nuevos ataques?

Me comentaron que hubo una explosión cuando nos estábamos acercando a aguas territoriales, pero yo no lo he verificado. La noche ha sido tranquila. Aunque sabemos que hay una base naval, que son aliados con Israel, y ayer y esta mañana tuvimos cazas israelitas sobrevolándonos. Puede ser que estén aprovechando para buscar información, pero también que sean sus operaciones rutinarias. Venimos a aguas territoriales de la Unión Europea a propósito, porque actúan de forma impune, como con el ataque de la noche anterior, y aquí nos pareció que se iban a jugar demasiado. Ahora, esta noche, esperamos ataques, en cuanto estemos fuera de las 12 millas de aguas griegas. Si no es hoy, a partir de mañana, seguro.

Cada vez estáis más cerca de Gaza y, por lo tanto, también de la zona de riesgo.

Sí, estamos a unas 600 millas náuticas (de la Franja Gaza). El día de los ataques habíamos entrado en lo que llamamos la zona amarilla, y la zona de riesgo la consideramos a 200 millas. Aquí hay muchos dependes, pero si todo va bien, estamos a unos cuatro días de entrar en la zona de peligro y a seis días de Gaza.