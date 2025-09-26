Xunta y Gobierno negociarán para firmar «cuanto antes» el traspaso de aeródromos y permisos de trabajo

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi Espada, han anunciado que a partir del próximo mes de octubre comenzarán las reuniones técnicas para avanzar en el traspaso a Galicia de las competencias sobre aeródromos no esenciales y de tramitación de permiso de trabajo a extranjeros.

Ambos se han reunido este viernes en la sede administrativa de la Xunta en Santiago de Compostela, con la asistencia del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y de sus equipos.

Esta reunión, de carácter más político, dará paso a la constitución de las mesas técnicas a partir de octubre para que "cuanto antes", han coincidido ambos, se pueda llevar un acuerdo a la comisión mixta bilateral de transferencias para cerrar el traspaso.

El secretario de Estado ha destacado la "voluntad política" del Gobierno para que aquellas comunidades autónomas que lo demanden puedan mejorar su autogobierno en el marco de sus estatutos de Autonomía y ha avanzado que posiblemente haya un acuerdo "muy pronto" sobre la transferencia de aérodromos no esenciales y la tramitación de permisos de trabajo a extranjeros.

En las reuniones técnicas hay que establecer el personal afectado, el coste de los servicios, entre otros temas, ha señalado.

Calvo ha explicado que la transferencia sobre aeródromos no esenciales afectaría a unas cuarenta instalaciones, mayoritariamente destinadas al uso contraincendios y servicios sanitarios.

La capacidad de tramitar los permisos laborales a extranjeros, ha añadido el conselleiro, es "una necesidad para dotar de más agilidad" a la administración autonómica para "seguir en la línea de la Xunta de facilitar una inmigración ordenada, necesaria para el mercado laboral" autonómico.

Semana dura y complicada por el recurso ante el Tribunal Constitucional

En declaraciones a los medios, además, ambos han aludido a la semana "dura", en palabras de Diego Calvo, y "complicada", según el término empleado por Arcadi Espada, para referirse al recurso al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de varios preceptos de la ley de medidas fiscales y administrativas autonómica aprobada en diciembre de 2024.

Los aspectos recurridos cuestionan aspectos de la repotenciación de parques eólicos y de trámites de la ley de Dependencia.

Calvo se ha mostrado convencido de que en futuras reuniones podrán solucionar este tema y el secretario de Estado se ha declarado optimista, ya que de los siete preceptos que estaban en cuestión ha habido acuerdo sobre cinco de ellos.

En cuanto a los otros dos, ha enmarcado el recurso en la "normalidad" ante una discrepancia y serán los tribunales -en caso de no llegar a un acuerdo- los que diriman la cuestión.

Alertas meteorológicas y AP-9

Calvo ha aprovechado la reunión para demandar al secretario de Estado más colaboración sobre alertas meteorológicas, coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la Ley del Clima, y para pedir información "directa" sobre las alegaciones del Gobierno al expediente de la Comisión Europea sobre la prórroga de la AP-9.

"No se trata de que Aemet no preste servicios en Galicia, ni mucho menos; sino de colaboración. Que no haya situaciones en las que las alertas de MeteoGalicia tengan una consideración distinta o menor a las que hace Aemet", ha señalado Calvo, que aguarda llegar a un acuerdo sobre este tema en los próximos meses para "tener alertas más dinámicas y más reales".

Espada ha señalado que la propuesta del Gobierno sobre este tema es "mejorar la coordinación ya existente" entre Aemet y MeteoGalica, reforzar la colaboración para ayudar a que la respuesta científica a situaciones de alertas meteorológicas "sea lo más acordada entre organismos".

Diego Calvo se ha reunido esta mañana en Santiago con el secretario de Estado de Política territorial Arcadi España / Xoan Álvarez

Sobre un hipotético traspaso competencial en esta materia, el secretario de Estado ha insistido en que el Gobierno ofrecerá "vías de colaboración, un buen convenio" entre Aemet y MeteoGalicia, la misma solución que se ha aplicado en otros lugares y que está dando "buenos frutos", para lo que habrá reuniones también a partir del próximo mes.

Preguntado por si a la Xunta le satisface esta propuesta, Calvo ha dicho que al Gobierno gallego lo que le satisface es "sentarse y llegar a acuerdos".

"Y que nos escuchen para (evitar) situaciones que se dan y no tienen sentido; por ejemplo, que Aemet establezca un nivel de alerta y MeteoGalicia otro", ha señalado Calvo, que en cualquier caso ha negado que haya problemas de relación o de colaboración entre ambos organismos, y ha reclamado que las "capacidades más en detalle" que tiene la Xunta sean tenidas en cuenta para poder dar información por ambos institutos con "más seguridad y más precisión".

Sobre la petición de información respecto a las alegaciones hechas por España ante la Comisión Europea en el expediente de la AP-9, el representante del Gobierno únicamente ha dicho que trasladará al Ministerio de Transportes la petición y ha recordado las bonificaciones en la vía de los últimos años.